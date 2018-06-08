Директор НАБУ бере хабарі і звітує у посольстві США - нардеп

Національне антикорупційне бюро України контролюється Сполученими Штатами Америки, а його директор їздить зі звітами в посольство США.

Про це в ефірі одного з телеканалів 7 червня заявив народний депутат України Віталій Купрій.

"Відома інформація, що директор НАБУ (Артем Ситник - Ред.) ходить зі звітами в посольство США. У мене немає ніяких сумнівів, що Сполучені Штати контролюють наш антикорупційний орган", - заявив нардеп.

Директор НАБУ Артем Ситник umoloda.kiev.ua

За його словами, на директора НАБУ вже відкрито кілька кримінальних проваджень та складено підозру за хабарництво.

"На нього (Артема Ситника - Ред.) вже складено підозру за хабарництво. Він зараз живе в квартирі, яку отримав за хабар", - повідомив політик.

Нардеп переконаний, що керівника антикорупційного бюро необхідно терміново поміняти.

"Цей орган потрібно міняти і починати потрібно з керівника ... Цей вже корумпований, на ньому вже" висить "три хабара", - підсумував народний обранець.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив главу Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в спробі дискредитувати українські правоохоронні органи.

Дану заяву він зробив під час виступу у Верховній Раді.

Він зазначив, що глава НАБУ під час візиту в США "розгорнув бурхливу діяльність" для того, щоб підняти громадськість і західних партнерів, зокрема ФБР, для дискредитації всіх українських правоохоронних органів