Правосудие в украинских судах останавливается. Медленно и мучительно, как умирает тяжелобольной человек, на котором врачи поставили крест. Пока это проходит мимо внимания Кабмина, Президента Зеленского и слуг народа, но скоро это заметят все. Один за одним суды сообщают о том, что полностью прекращают доставку повесток и другой корреспонденции сторонам и участникам процесса. Заседания переносятся на осень, а потом – скорее всего, и на 2021 год. Замораживаются дела обычных людей, за которыми – целые судьбы и споры бизнеса.

И причина тому – вовсе не карантин.

2020 год стал, пожалуй, самым критическим по сравнению со всеми другими периодами. Ведь правосудие не просто "может остановиться" из-за тотальной нехватки кадров и вымывания из системы опытных судей, которые получили право на отставку и более не хотят играть в "выживет сильнейший" (а сейчас такое право уйти имеют более 1500 судей).

Оно уже реально остановилось. Доступ граждан к правосудию уже – прямо сейчас – нарушается, поскольку суды не могут обеспечить отправку сторонам и участникам дел судебных повесток, копий судебных решений и другой корреспонденции. У судебной системы нет на это средств.

Тут, к сожалению, не работают идеи Президента о цифровизации вроде "Дії" и электронного голосования.

Ненадлежащее уведомление – основание для отмены судебного решения вышестоящей инстанцией (и основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности), поэтому суды просто не могут рассматривать дела. А это значит – тысячи дел скоро просто "станут".

В том числе остановятся дела, где требуется немедленное решение. Это скажется не только на правах обычных людей, которые хотят установить опеку над родственником, борются за право собственности на свой земельный участок, судятся за коммуналку или пенсию, но и на бизнесе. Тут уже никакая "инвестиционная няня" не спасет.

Да, можно рассуждать об использовании мессенджеров и пр. – но законодательство не предусматривает такую опцию. Нельзя заставить всех установить, скажем, "вотсап" и получать сообщения от суда. Положиться на добрую волю сторон также не выйдет – ведь если сторона (контрагент, бизнес-партнер, инвестор, коррупционер, рейдер – кто угодно) будет избегать суда, то теперь у нее открываются чудесные возможности.

Государственная судебная администрация 3 года готовилась к запуску электронного правосудия, но – как обычно бывает, "что-то пошло не так". Поэтому остается лишь старый добрый способ – отправка через "Укрпочту".

"Укрпочта" же, ясное дело, свои услуги бесплатно предоставлять не собирается, а у Государственной судебной администрации – просто нет средств на их оплату, и она уже залезла в долги.

Нет на марки, нет на конверты – в общем, остается только писать письма Минфину, который, возможно, складывает их в те же ящики, которые нашел Минюст после смены руководства.

Руководство Минфина тоже сменилось – а с ним испарились и обещания Оксаны Маркаровой пересмотреть бюджет, которые она лично дала всему Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики, чтобы депутаты нажали зеленые кнопки за Бюджет-2020.

Жали на эти кнопки депутаты, уже ознакомившись с бюджетным запросом от судебной системы, в котором было черным по белому написано: "Суттєво збільшена АТ "Укрпошта" вартість відправлення поштової кореспонденції, яка становить основну питому вагу поточних видатків на забезпечення судочинства, що потребує додаткових видатків щонайменше на 401,3 млн грн".

В целом же, Бюджет-2020 изначально внесли с колоссальным недофинансированием для Фемиды. А именно – более 20 млрд грн. Уровень заложенного в проект бюджета финансирования судебной системы составлял 42% от потребности, и это самая низкая цифра за все время работы ГСА с Минфином (к примеру, в 2017 году потребности судебной системы были учтены на 79%, в 2018 – на 77,9%, а в 2019 – на 69,5%).

К сожалению, ни руководство ГСА, ни народные депутаты – члены профильного Комитета не задумались над тем: а что будет, если Минфин не выполнит обещанное?

По сути, воплощена в жизнь фраза одного из депутатов о том, что "Маркарова держит нас за лохов".

Но теперь получается, что руководство страны держит за идиотов не только депутатов, но и всех граждан, рассмотрение дел которых в судах остановилось или остановится в ближайшие дни.

И хотя законопроект "про біль та жаль" от Слуг народа прямо не предусматривает компенсации за бездействие правительства, эти компенсации наши граждане и бизнес обязательно отсудят в Европейском суде по правам человека по статье 6 Конвенции.

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