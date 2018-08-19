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Чья земля и как ею пользоваться: Порошенко подписал важный закон об угодьях

13.4тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который поможет избежать рейдерских захватов земли и упростит ведение фермерского хозяйства. Этот новый документ призван внедрить эффективный механизм использования угодий сельскохозяйственного назначения.

Также он создаст необходимые условия для стимулирования орошения земель в Украине, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Так, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения вопросов коллективной собственности, усовершенствования в массивах земель сельськохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине" внедряется целый ряд важный нововведений.

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В документе определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, которые расположены в массиве сельхозземель, а также полезащитными лесополосами, которые ограничивают такой массив.

К примеру, владельцы сельскохозяйственных угодий, которые предназначены для ведения личного фермерского хозяйства, смогут использовать их также и для ведения товарного с/х производства без смены их целевого назначения.

Также все владельцы земель в сельскохозяйственных массивах смогут ими обмениваться, сдавать в аренду и субаренду. Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, что соответствующий законопроект был принят за основу 22 мая 2018 года. После внесения ряда поправок в июле Верховная Рада проголосовала за него во втором чтении.

Тогда депутаты отметили, что из-за нарушения целостности массивов земель сельскохозяйственного назначения некоторые их недобросовестные пользователи шантажировали остальных с целью получения материальной выгоды. Предполагается, что новый документ сделает это невозможным и создаст нужное правовое поле для избежания рейдерских захватов.

Как писал OBOZREVATEL, украинским селянам упростили налоговую волокиту. Теперь они смогут работать по упрощенной системе налогообложения и ставке единого налога, установленной для четвертой группы.

Читайте все новости по теме "земельная реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
земельная реформа
Место
Украина
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Anti-banderos
Anti-banderos
"сдавать в аренду и субаренду" лет на 100. Т.е. фактически продавать, ну и расплачиваться ей за долги, чего так долго ждут западные кредиторы.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А захваты других объектов значит не запрещены, почему только земля? Гуляй махновщина и дальше по всей Украине, хряк дал добро.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Земли титульной нации - Галичина. А тут нехуй распоряжаться! Переделывай потом за вами.
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
Osavolyuk Pavel, это там где тупой хохол, проебавший свою страну!!!
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Osavolyuk Pavel
Osavolyuk Pavel
Коротовский Сергей, тут это где? Там где москаль вонючий ?
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