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Чия земля і як нею користуватися: Порошенко підписав важливий закон про угіддя

13.6тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який допоможе уникнути рейдерських захоплень землі і спростить ведення фермерського господарства. Цей новий документ покликаний впровадити ефективний механізм використання угідь сільськогосподарського призначення.

Також він створить необхідні умови для стимулювання зрошення в Україні, повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

Так, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питань колективної власності, удосконалення в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" впроваджується ціла низка важливих нововведень.

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У документі визначаються особливості використання і розпорядження земельними ділянками, які розташовані в масиві сільгоспземель, а також полезахисних лісосмуг, що обмежують такий масив.

Наприклад, власники сільськогосподарських угідь, які призначені для ведення особистого фермерського господарства, зможуть використовувати їх також і для товарного с/г виробництва без зміни їх цільового призначення.

Також всі власники земель в сільськогосподарських масивах зможуть ними обмінюватися, здавати в оренду і суборенду. Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, що відповідний законопроект був прийнятий за основу 22 травня 2018 року. Після внесення ряду поправок у липні Верховна Рада проголосувала за нього у другому читанні.

Тоді депутати відзначили, що через порушення цілісності масивів земель сільськогосподарського призначення деякі їх недобросовісні користувачі шантажували інших з метою отримання матеріальної вигоди. Передбачається, що новий документ зробить це неможливим і створить потрібне правове поле для уникнення рейдерських захоплень.

Як писав OBOZREVATEL, українським селянам спростили податкову тяганину. Тепер вони зможуть працювати за спрощеною системою оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи.

Читайте всі новини по темі "земельна реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
земельна реформа
Місце
Україна
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Anti-banderos
Anti-banderos
"сдавать в аренду и субаренду" лет на 100. Т.е. фактически продавать, ну и расплачиваться ей за долги, чего так долго ждут западные кредиторы.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А захваты других объектов значит не запрещены, почему только земля? Гуляй махновщина и дальше по всей Украине, хряк дал добро.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Земли титульной нации - Галичина. А тут нехуй распоряжаться! Переделывай потом за вами.
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
Osavolyuk Pavel, это там где тупой хохол, проебавший свою страну!!!
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Osavolyuk Pavel
Osavolyuk Pavel
Коротовский Сергей, тут это где? Там где москаль вонючий ?
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