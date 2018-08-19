Чия земля і як нею користуватися: Порошенко підписав важливий закон про угіддя

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який допоможе уникнути рейдерських захоплень землі і спростить ведення фермерського господарства. Цей новий документ покликаний впровадити ефективний механізм використання угідь сільськогосподарського призначення.

Також він створить необхідні умови для стимулювання зрошення в Україні, повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

Так, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питань колективної власності, удосконалення в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" впроваджується ціла низка важливих нововведень.

У документі визначаються особливості використання і розпорядження земельними ділянками, які розташовані в масиві сільгоспземель, а також полезахисних лісосмуг, що обмежують такий масив.

Наприклад, власники сільськогосподарських угідь, які призначені для ведення особистого фермерського господарства, зможуть використовувати їх також і для товарного с/г виробництва без зміни їх цільового призначення.

Також всі власники земель в сільськогосподарських масивах зможуть ними обмінюватися, здавати в оренду і суборенду. Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, що відповідний законопроект був прийнятий за основу 22 травня 2018 року. Після внесення ряду поправок у липні Верховна Рада проголосувала за нього у другому читанні.

Тоді депутати відзначили, що через порушення цілісності масивів земель сільськогосподарського призначення деякі їх недобросовісні користувачі шантажували інших з метою отримання матеріальної вигоди. Передбачається, що новий документ зробить це неможливим і створить потрібне правове поле для уникнення рейдерських захоплень.

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