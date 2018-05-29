Вступая в брак с человеком, который данное мероприятие в своей жизни организовывает не впервые, прежде всего, обращаешь внимание на его "багаж" из прошлого: в виде обязательств по долгам, образованных в предыдущем браке, возможно, в виде обязательств перед бывшей супругой/супругом, и, конечно же, на детей от предыдущих браков.

После того как вы расставили все точки над "І" и определили зону своего влияния, смело пускаетесь в плавание под названием "Брак", мечтая, что этот брак с вами – точно на всю оставшуюся жизнь. Но случается, "вся жизнь" оказывается не такой длинной, как вы себе это представляли, и не потому, что человек, вступивший с вами в свой очередной брак, решил его расторгнуть, а потому – что просто умер. И вот вы уже вынуждены заниматься вопросами наследства, оплакивать свою неудавшуюся жизнь и непрестанно задаваться вопросами: "Зачем?" или "Почему?". Это уж как кому больше нравится.

Но вот неожиданно получаете судебную повестку, из которой следует, что вы являетесь ответчиком по делу, инициированному детьми вашего, скажем, покойного супруга. И предметом исковых требований является не что иное, как выделение доли покойного отца из общего имущества, нажитого им, но в браке с вами.

Как же так? Какое они имеют право? Да в этом имуществе вообще больше половины моих денег! И все в таком же роде. Но все это вы будете доказывать в суде, в частности то, что имущество, нажитое в браке с мужчиной, который является отцом этих истцов, в принципе, вы считаете своим личным. Почему? Ну это уж вам решать, если не захотите делиться с детьми от его предыдущих браков. Вам и доказательства собирать.

"А можно попроще?" – спросите вы. Можно, но только в том случае, если перед бракосочетанием будете думать не только о фасоне свадебного платья, но также не станете, как страус, стыдливо прятать голову, заслышав словосочетание "брачный договор". Кроме того, перестанете смешивать эмоции с финансами.

Да, брачный договор способен в таких случаях защитить то, что вы считаете своим личным или своим по праву. Следует лишь это все закрепить договором. И тогда никакие иски от наследников вам будут не страшны.

В общем, как обычно, берегите себя и не забывайте, что вы у себя одна или один.