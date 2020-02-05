17 вересня минулого року в Україні вперше відзначали День безпеки пацієнтів. На засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у 2019 році безпека та права пацієнтів визнані одним із пріоритетних завдань охорони здоров’я, країни-члени ВООЗ взяли на себе зобов’язання зробити все можливе, аби зменшити шкоду, яку завдають пацієнтам у медичних закладах.

Пацієнт має право

Найбільш широкий перелік прав пацієнтів в Україні визначається, перш за все, ст. 6 та ст. ст. 34, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 36, 38, 39, 39-1, 45, 48, 51 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII та нормами ст. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 Цивільного кодексу України.

До таких прав пацієнта можна віднести:

- на отримання кваліфікованої медичної допомоги

- на вибір, заміну, лікаря, закладу охорони здоров’я та вибір методів лікування

- на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров'я України

- на достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я

- фізичної особи на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні

- на безоплатну первинну медичну допомогу (консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів

- на безоплатну вторинну (спеціалізована) медичну допомогу, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації

- на безоплатну третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

- на безоплатну паліативну допомогу, на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей

- на безоплатну медичну реабілітацію

- на свободу, що забороняє будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів, вчинення інших дій

- на особисту недоторканність, що надає змогу розпорядитися щодо передачі після своєї смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам

- на донорство

- на медико-біологічний експеримент

- на репродуктивні технології

- на корекцію (зміну) статі

- на правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я

- на відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди

- на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я

- право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду

- право на інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини

Що робити, якщо права порушені

Якщо ваші права, як пацієнта, порушені з боку лікаря або інших медичних працівників, необхідно звернутися, краще письмово, зі зверненням або скаргою до головного лікаря лікарні. Надіслати скаргу можна електронною поштою на офіційну скриньку лікарні або вручити її службовій особі. Не забудьте на вашій копії скарги поставити відповідну відмітку, штамп про отримання, реєстраційний номер тощо.

Важливо, щоб ваша скарга містила правильні реквізити найменування медичної установи, адресу установи, прізвище, ім’я по-батькові особи, яка звертається, фактичне місце вашого проживання з позначенням поштового індексу, засобу зв’язку, наявності електронної скриньки. Далі потрібно розкрити суть питання і чітко сформулювати прохання чи вимоги. Вкажіть обов’язково, яким способом вам має бути надана відповідь (на електрону скриньку або на поштову адресу тощо). Не забудьте поставити дату та підпис.

Якщо відстояти своє порушено право не вдалося, можна звернутися до департаменту або управління охорони здоров’я у вашому місті або області. Контактні дані можливо дізнатися на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України https://moz.gov.ua. Також, на сайті МОЗ за посиленням https://moz.gov.ua/zvernennja-dlja-gromadjan є форма, де кожен громадянин може залишити свої запитання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги чи вимоги.

Крім цього, існують гарячі лінії місцевих органів виконавчої влади, гаряча лінія Уряду 1545, телефон гарячої лінії МОЗ 0 800 505 201, на яких приймають усні звернення та скарги громадян стосовно порушення їхніх прав. Можна зателефонувати до контакт-центру системи надання безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером 0 800 213 103.

За безоплатною юридичною консультацією можна звернутися до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких є на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/ . За правовою інформацією можна зайти на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/ .

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