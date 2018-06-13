"Амнистия для топ-коррупционеров": в комитете Рады пояснили норму об апелляции

В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии.

"В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций касательно "не зачитывания Председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в Высшем антикоррупционном суде, и появления такой правки за час до голосования", - сказано в сообщении пресс-службы комитета.

Отмечается, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению "Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, которые в своем заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего Антикоррупционного суда продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются".

"В противном случае, передача дел "привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, Комитетом было принято во внимание, что в соответствии с принятый в первом чтении редакции законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда", - пояснили в комитете.

Отмечается, что речь идет о большом количестве уголовных производств, которые сейчас подследственные Национальному антикоррупционному бюро, однако досудебное расследование которых осуществляли различные правоохранительные органы Украины.

"Передача таких дел в Высший антикоррупционный суд или даже обжалования решений судов первой инстанции (как правило, решения по уголовным делам всегда оспариваются одной из сторон судебного разбирательства) в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда фактически заблокировала бы работу этого учреждения на долгие годы", - говорится в сообщении.

На заседании комитета 21 мая 2018 года было решено "рекомендовать учесть соответствующую правку определив, что судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начался в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжается в этих судах".

Эту правку отразили в подготовленной на рассмотрение Верховной Рады сравнительной таблице к законопроекту. В то же время ее не поставили в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале и оставили в его окончательной редакции. Была проведена технико-юридическая обработка ее редакции, "в результате которой были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК в редакции законопроекта".

"Для достижения правой определенности было уточнен и юридически правильно изложен пункт 20-2 раздела X и "Переходные положения" КПК, о чем Председатель Комитета объявил "под стенограмму" на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018 года, еще за день до голосования за закон в целом", - рассказали в комитете.

Отмечается, что "ни в коем случае не может идти речь об осуществлении любых непубличных изменений или фальсификаций положений Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

"Во избежание возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений законопроекта, необходимые технико-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, совершенные абсолютно открыто и публично, оформленные Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой Украины", - добавили в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон "О Высшем антикоррупционном суде", отметив, что это стало "ключевым моментом в создании антикоррупционной структуры в стране".

Накануне появилась информация, что в законе "О Высшем антикоррупционном суде" "подменили" апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что в законе предусмотрено: апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном. По словам главы организации Виталия Шабунина, эта норма станет "амнистией" для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах.