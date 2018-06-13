"Амністія для топ-корупціонерів": в комітеті Ради пояснили норму про апеляцію

У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя заявили, що норма про апеляцію відповідає висновкам експертів Венеціанської комісії.

"У Комітеті з питань правової політики і правосуддя категорично спростовують звинувачення громадських організацій щодо "незачитування Головою Комітету поправок щодо апеляційного розгляду справ НАБУ в судах загальної юрисдикції, а не в Вищому антикорупційному суді, та появи такої правки за годину до голосування", - сказано в повідомленні прес-служби комітету.

Відзначається, що під час підготовки законопроекту до другого читання "Комітет погодився з рекомендаціями експертів Венеціанської комісії, які в своєму висновку (пункт 35) звертали увагу на доцільність того, щоб справи, які знаходяться на розгляді на момент початку роботи Вищого Антикорупційного суду продовжували розглядати суди, де вони на той момент слухаються".

"В іншому випадку, передача справ "призвела б до перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду, враховуючи значну кількість справ, які розглядаються в судах першої та апеляційної інстанцій до моменту створення Вищого антикорупційного суду. Крім того, Комітетом було взято до уваги, що відповідно до прийнятої у першому читанні редакції Законопроекту Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде судом апеляційної інстанції тільки стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду", - пояснили в комітеті.

Відзначається, що мова йде про велику кількість кримінальних проваджень, що наразі підслідні Національному антикорупційному бюро, однак досудове розслідування яких здійснювали різні правоохоронні органи України.

"Передача таких справ до Вищого антикорупційного суду чи навіть оскарження рішень судів першої інстанції (як правило, рішення по кримінальним справам завжди оскаржується однією із сторін судового розгляду) до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду фактично заблокувала б роботу цієї установи на довгі роки", - йдеться в повідомленні.

На засіданні комітету 21 травня 2018 року вирішив "рекомендувати врахувати відповідну правку визначивши, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, який розпочато у судах першої та/або апеляційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, продовжується у цих судах".

Цю правку відобразили у підготовленій на розгляд Верховної Ради України порівняльній таблиці до Законопроекту, не була поставлена на підтвердження під час розгляду Законопроекту у сесійній залі і залишилась в його остаточній редакції. У зв’язку із цим, було проведено техніко-юридичне опрацювання її редакції, "в результаті якого були виявлені логічні та термінологічні неузгодженості деяких положень КПК у редакції законопроекту".

"Для досягнення правої визначеності було уточнено і юридично правильно викладено пункт 20-2 розділу X і "Перехідні положення" КПК, про що Голова Комітету оголосив "під стенограму" на засіданні Верховної Ради України 6 червня 2018 року, ще за день до голосування за закон в цілому", - розповіли в комітеті.

Відзначається, що "ні в якому разі не може йтися про здійснення будь-яких публічних змін або фальсифікацій положень Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

"Задля уникнення можливого порушення Конституції України та логічного узгодження положень Законопроекту, необхідні технікою-юридичні коригування були неодноразово озвучені на засіданні Верховної Ради України, здійснені абсолютно відкрито та публічно, оформлені Рішенням Комітету з питань правової політики та правосуддя та підтримані Верховною Радою України", - додали в комітеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою закон "Про Вищий антикорупційний суд", зазначивши, що це стало "ключовим моментом у створенні антикорупційної структури в країні".

Напередодні з'явилася інформація, що в законі "Про Вищий антикорупційний суд" "підмінили" апеляцію у справах НАБУ, які вже розглядаються в судах.

Громадська організація "Центр протидії корупції" заявила, що в законі передбачено: апеляції у справах НАБУ, які вже розглядаються в судах, будуть проходити в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному. За словами голови організації Віталія Шабуніна, ця норма стане "амністією" для всіх топ-корупціонерів, чиї справи вже в судах.