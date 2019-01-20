Разгрузочный день: как правильно организовать

Вместо длительных диет для организма полезно время от времени устраивать разгрузочные дни, которые помогут улучшить самочувствие и сбросить лишние килограммы.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, как не навредить себе и правильно организовать однодневную голодовку.

По словам специалистов, время изобилия еды для человечества наступило совсем недавно, раньше люди питались гораздо реже, а в древнюю эпоху вообще жили от результатов охоты, при этом иногда вынуждено голодая. Поэтому многие диетологи считают, что с точки зрения революции, человеку иногда необходимо устраивать разгрузочные дни.

Яблоки и молоко

Чаще их практикуют в трех случаях:

после длительных застольев и обжорства (как например, праздники);

завершающий этап диеты или детокс-программы;

регулярная практика контроля веса.

Главной задачей "голодных дней" является снижение поступления в организм калорий до 500 за целый день. Специалисты рекомендуют их устраивать один или два в неделю, главное – не делать их два дня подряд. При этом лучше отдать предпочтение продуктам, богатым белком и клетчаткой, а количество углеводов свести к минимуму и полностью исключить алкоголь.

Механизм разгрузочного дня довольно прост: съедая в один день мало, на следующий день человек съедает намного меньше, чем привык. Таким образом наш организм чувствует себя легче, восстанавливается, состояние кожи улучшается, снижается риска патологий печени и желчного пузыря.

Но есть у однодневных "диет" свои нюансы:

первое время к ним сложно привыкнуть: может болеть голова и быть проблемы с концентрацией внимания;

при наличии проблем и заболеваний с ЖКТ следует проконсультироваться с врачом;

в разгрузочные дни лучше не нервничать и избегать физических нагрузок.

Для того, чтобы "голодовка" прошла лучше, накануне отказаться от плотного ужина. Также нужно употреблять больше клетчатки и кефира или другой кисломолочной еды.

В разгрузочные дни нужно выпивать два с половиной литра воды, и продукты чередовать между собой. Также стоит полностью отказаться от соли, хлеба, масел, специй и сахара.

Наведем варианты однодневных "диет":

День на воде: не менее двух литров фильтрованной воды надо выпить в течение дня. Не рекомендуется пить чай или кофе, а также кипяченную воду или жидкость с газами.

Гречневый день: съедать 1 чашку запаренной гречки без соли и масла каждые 2-3 часа.

Фруктовый день: 1,5 кг свежих фруктов (апельсины, персики, виноград, вишня и т.д.) разделить на 5-6 приемов.

Соковый день: 600 г сока (овощного, фруктового) и 800 г отвара шиповника разделить на 4 приема.

Кефирный день: 1,5 л нежирного кефира надо принимать с перерывом в два-три часа, всего 6-8 приемов в день.

Яблочный день: 1,5 кг яблок разделить на 5-6 приемов.

Огуречный день: 1,5 кг свежих огурцов на 5 приемов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии пришли к выводу, что самой лучшей диетой является средиземноморская диета.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!