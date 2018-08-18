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Яблочный Спас 2018: как выбрать продукты к праздничному столу

1.8тЧитать новость на украинском

19 августа православный мир будет отмечать праздник Яблочного Спаса. Традиционно в этот день на стол подают угощения с яблоками и медом.

Популярный украинский ведущий на телеканале "1+1" Алексей Душка рассказал изданию OBOZREVATEL секреты выбора традиционных для этого праздника продуктов и поделился любимым рецептом маминых запеченных яблок.

Алексей Душка

Пресс-служба

Как выбрать яблоки?

Летом и осенью можно покупать практически любые яблоки. Они очень полезны, потому что в этот период максимально заряжены витаминами. Но все же есть несколько нюансов:

  • Яблоки, как и все плоды, могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов и загрязненного воздуха, нитраты, остатки удобрений и инсектицидов. На глаз и вкус определить это невозможно, только при специальных лабораторных исследованиях. Но мы знаем, что все вредное концентрируется в яблочной кожуре. Поэтому, если вы не уверены в происхождении яблок, можете срезать с них кожицу, чтобы обезопасить себя или своего ребенка.

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  • Запах! Настоящие яблоки должны ярковыраженно пахнуть, как у бабушки в саду. Сейчас на прилавках магазинов можно найти фрукты, которые не имеют никакого запаха. Это говорит про их неорганическое происхождение. Чаще всего – это импортируемые сорта.

Пресс-служба

Как выбрать качественный мед?

К сожалению, из всех продуктов мед, наверное, лидер по количеству и креативности фальсификаций. Телеведущий рассказал несколько советов, которые помогут купить качественную продукцию:

  • Если среди ваших знакомых есть пчеловоды, у которых есть своя пасека, - это будет лучший выбор. Людей, которые делают действительно качественный мед без фальсификаций, не так уж и много, поэтому чаще всего их медовые запасы раздаются знакомым и не успевают попасть на прилавок.

  • Проверьте консистенцию. С июля по ноябрь мед начинает кристаллизоваться, жидким может оставаться только акациевый и каштановый - в таком меде больше фруктозы.

  • Качественный мед хорошо поглощается в кожу, искусственный будет оставлять комочки, если его растереть пальцами.

  • Дегустируйте. Настоящий мед должен слегка пощипывать язык, раздражая слизистую оболочку рта. Если он просто сладкий, то вероятнее всего, его разбавили сахаром.

Алексей Душка

Пресс-служба

Рецепт запеченных яблок

Существует множество вариаций рецептов запеченных яблок. Алексей Душка раскрыл несколько маленьких секретов, благодаря которым печенные яблоки будут таять во рту. Для такого праздника, как Яблочный Спас - это практически идеальное блюдо.

Ингредиенты:

  • 4-6 яблок

  • 1/4 стакана сахара

  • 1 чайная ложка корицы

  • 1/4 стакана нарезанных грецких орехов

  • 2 шт. овсяного печенья

  • 1/4 стакана изюма или сушеной клюквы

  • 50 г сливочного масла

  • 3/4 стакана кипятка

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Приготовление:

В одной емкости смешайте сахар, корицу, орехи, изюм и овсяное печенье, измельченное в крошку.

Один из основных секретов приготовления блюда таков: вместо овсяных хлопьев используйте обычное овсяное печенье. Оно сделает начинку более нежной и лучше пропечется.

Подготовьте яблоки, вырезав из них сердцевину. Положите их в противень с высоким бортиком.

Хорошо нафаршируйте яблоки начинкой. Из остатков начинки можно сделать отдельные шарики и положить их рядом с яблоками

Следующий секрет: сливочное масло нейтрализует кислинку яблок, сделает их вкус более нежным. Нарежьте масло на равные частицы и положите сверху на зафаршированные яблочки.

Выпекайте в духовке 10-20 минут, пока яблоки станут нежными, но не мягкими. Чтобы фрукти быстрее пропеклись и не подгорели, налейте в противень кипяток. Важно, лить не на сами яблоки, а рядом.

Подавайте со сливками, сметаной или шариком ванильного мороженого.

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Темы
ПраздникиРецепты
Объекты
праздники-2018рецепт
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Кузнецова Тамара
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