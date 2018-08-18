Яблочный Спас 2018: как выбрать продукты к праздничному столу

19 августа православный мир будет отмечать праздник Яблочного Спаса. Традиционно в этот день на стол подают угощения с яблоками и медом.

Популярный украинский ведущий на телеканале "1+1" Алексей Душка рассказал изданию OBOZREVATEL секреты выбора традиционных для этого праздника продуктов и поделился любимым рецептом маминых запеченных яблок.

Алексей Душка Пресс-служба

Как выбрать яблоки?

Летом и осенью можно покупать практически любые яблоки. Они очень полезны, потому что в этот период максимально заряжены витаминами. Но все же есть несколько нюансов:

Яблоки, как и все плоды, могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов и загрязненного воздуха, нитраты, остатки удобрений и инсектицидов. На глаз и вкус определить это невозможно, только при специальных лабораторных исследованиях. Но мы знаем, что все вредное концентрируется в яблочной кожуре. Поэтому, если вы не уверены в происхождении яблок, можете срезать с них кожицу, чтобы обезопасить себя или своего ребенка.

Запах! Настоящие яблоки должны ярковыраженно пахнуть, как у бабушки в саду. Сейчас на прилавках магазинов можно найти фрукты, которые не имеют никакого запаха. Это говорит про их неорганическое происхождение. Чаще всего – это импортируемые сорта.

Пресс-служба

Как выбрать качественный мед?

К сожалению, из всех продуктов мед, наверное, лидер по количеству и креативности фальсификаций. Телеведущий рассказал несколько советов, которые помогут купить качественную продукцию:

Если среди ваших знакомых есть пчеловоды, у которых есть своя пасека, - это будет лучший выбор. Людей, которые делают действительно качественный мед без фальсификаций, не так уж и много, поэтому чаще всего их медовые запасы раздаются знакомым и не успевают попасть на прилавок.

Проверьте консистенцию. С июля по ноябрь мед начинает кристаллизоваться, жидким может оставаться только акациевый и каштановый - в таком меде больше фруктозы.

Качественный мед хорошо поглощается в кожу, искусственный будет оставлять комочки, если его растереть пальцами.

Дегустируйте. Настоящий мед должен слегка пощипывать язык, раздражая слизистую оболочку рта. Если он просто сладкий, то вероятнее всего, его разбавили сахаром.

Алексей Душка Пресс-служба

Рецепт запеченных яблок

Существует множество вариаций рецептов запеченных яблок. Алексей Душка раскрыл несколько маленьких секретов, благодаря которым печенные яблоки будут таять во рту. Для такого праздника, как Яблочный Спас - это практически идеальное блюдо.

Ингредиенты:

4-6 яблок

1/4 стакана сахара

1 чайная ложка корицы

1/4 стакана нарезанных грецких орехов

2 шт. овсяного печенья

1/4 стакана изюма или сушеной клюквы

50 г сливочного масла

3/4 стакана кипятка

Приготовление:

В одной емкости смешайте сахар, корицу, орехи, изюм и овсяное печенье, измельченное в крошку.

Один из основных секретов приготовления блюда таков: вместо овсяных хлопьев используйте обычное овсяное печенье. Оно сделает начинку более нежной и лучше пропечется.

Подготовьте яблоки, вырезав из них сердцевину. Положите их в противень с высоким бортиком.

Хорошо нафаршируйте яблоки начинкой. Из остатков начинки можно сделать отдельные шарики и положить их рядом с яблоками

Следующий секрет: сливочное масло нейтрализует кислинку яблок, сделает их вкус более нежным. Нарежьте масло на равные частицы и положите сверху на зафаршированные яблочки.

Выпекайте в духовке 10-20 минут, пока яблоки станут нежными, но не мягкими. Чтобы фрукти быстрее пропеклись и не подгорели, налейте в противень кипяток. Важно, лить не на сами яблоки, а рядом.

Подавайте со сливками, сметаной или шариком ванильного мороженого.

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