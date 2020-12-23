Почему Рождество отмечают в разные дни: пояснение

В Украине Рождество Христово на государственном уровне празднуется дважды в год: 25 декабря и 7 января.

В декабре праздник отмечают преимущественно католики, в январе – православные верующие и греко-католики. В действительности Православная церковь Украины отмечает Рождество, как и католическая, – 25 декабря, но по юлианскому календарю, который она использует, эта дата наступает почти на две недели позже.

Таким образом, 7 января по современному григорианскому календарю, день, когда православные в Украине, России и некоторых других странах отмечают праздник, – это в действительности 25 декабря по юлианскому календарю.

В свою очередь Католическая церковь, протестанты и девять из 15 поместных Православных церквей (Константинопольская, Болгарская, Румынская и другие) празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю.

Юлианский календарь в первом веке до н. э. ввел знаменитый римский полководец Юлий Цезарь. В 325 году Первый Вселенский Собор провозгласил, что все христианские церкви и государства должны жить по юлианскому календарю, существовавшему во времена зарождения христианства.

Однако спустя столетия оказалось, что он на несколько дней отстает от астрономического, поэтому в 16 веке папа римский Григорий XIII провел календарную реформу, утвердив григорианский календарь – общеобязательный для всей Западной Европы.

Православная церковь, в свою очередь, продолжила использовать для летоисчисления юлианский календарь. В настоящее время по нему живут Украинская, Русская, Сербская, Польская, Иерусалимская и Грузинская церкви.

Остальные поместные церкви в начале 20-го века стали переходить на новоюлианский календарь, который до 2800 года совпадает с григорианским, а затем должен устранить его неточности.

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