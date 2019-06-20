Как быстро можно худеть: диетолог раскрыла секрет

Быстрое похудение чревато возвращением веса и вредом для здоровья, потому безопасно и оптимально будет скинуть всего 10% от общей суммы килограммов.

Об этом рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram, уточнив, что иногда достаточно скинуть всего несколько кг.

"Оптимальный темп снижения веса для женщин – 2-4 кг в месяц. Организм физиологически не может расщепить больше жира за это время. Если вы видите на весах большую цифру, значит, снижение веса произошло за счет избавления от жидкости и расщепления активной клеточной массы. Для улучшения здоровья и качества жизни вам совсем не нужно стремиться к идеальному весу. Иногда достаточно сбросить лишь несколько кг", – пояснила диетолог.

Новости Украинская певица поделилась секретами быстрого похудения

По ее словам, в диетологии максимально реалистичной и эффективной целью считается снижение веса на 10%. То есть при 70 кг – минус 7.

Похудение Фото: edinstvennaya.ua

Преимущества для здоровья, которые дает снижение веса на 10%:

Понижение: уровня общей заболеваемости (на 20-25%).

Смертности от причин, связанных с диабетом (на 30-40%).

Смертности от онко-заболеваний, связанных с ожирением (на 40-50%).

Риска развития диабета (на 50%).

Уровня глюкозы крови у больных диабетом (на 30-50%).

Общего холестерина (на 10%).

"Плохого" холестерина (на 15%).

Триглицеридов (на 30%).

"Хорошего" холестерина (на 5%).

Артериального давления (на 10 мм.рт.ст.).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог Инна Забияка рассказала, что отпуск может сильно отразиться на фигуре и здоровье. Она дала несколько советов, которые помогут не набрать лишних кг.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!