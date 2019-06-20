Как быстро можно худеть: диетолог раскрыла секрет

Быстрое похудение чревато возвращением веса и вредом для здоровья, потому безопасно и оптимально будет скинуть всего 10% от общей суммы килограммов.
Об этом рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram, уточнив, что иногда достаточно скинуть всего несколько кг.
"Оптимальный темп снижения веса для женщин – 2-4 кг в месяц. Организм физиологически не может расщепить больше жира за это время. Если вы видите на весах большую цифру, значит, снижение веса произошло за счет избавления от жидкости и расщепления активной клеточной массы. Для улучшения здоровья и качества жизни вам совсем не нужно стремиться к идеальному весу. Иногда достаточно сбросить лишь несколько кг", – пояснила диетолог.
По ее словам, в диетологии максимально реалистичной и эффективной целью считается снижение веса на 10%. То есть при 70 кг – минус 7.
Похудение
Фото: edinstvennaya.ua
Преимущества для здоровья, которые дает снижение веса на 10%:
Понижение: уровня общей заболеваемости (на 20-25%).
Смертности от причин, связанных с диабетом (на 30-40%).
Смертности от онко-заболеваний, связанных с ожирением (на 40-50%).
Риска развития диабета (на 50%).
Уровня глюкозы крови у больных диабетом (на 30-50%).
Общего холестерина (на 10%).
"Плохого" холестерина (на 15%).
Триглицеридов (на 30%).
"Хорошего" холестерина (на 5%).
Артериального давления (на 10 мм.рт.ст.).
Про темпы снижения веса. Каждая новая моя клиентка хочет похудеть как можно быстрее. И каждой я объясняю, что быстрое похудение чревато возвращением веса и распадом мышечной ткани. Оптимальный темп снижения веса для женщин – 2-4 кг в месяц. Организм физиологически не может расщепить больше жира за это время. Если вы видите на весах бОльшую цифру, значит, снижение веса произошло за счёт избавления от жидкости и расщепления активной клеточной массы. Это совсем не то, что вам нужно. Хорошая новость в том, что для улучшения здоровья и качества жизни вам совсем не нужно стремиться к идеальному весу. Иногда достаточно сбросить лишь несколько кг. К слову, в диетологии максимально реалистичной и эффективной целью считается снижение веса на 10%. Т.е. если вы весите 70 кг, то 7 кг, если 80 кг – 8 кг и т.д Вот список доказанных преимуществ для здоровья, которые даёт снижение веса на 10%: ⬇️общей заболеваемости (на 20-25%) ⬇️смертности от причин, связанных с диабетом (на 30-40%) ⬇️смертности от онко-заболеваний, связанных с ожирением (на 40-50%) ⬇️риска развития диабета (на 50%) ⬇️уровня глюкозы крови у больных диабетом (на 30-50%) ⬇️общего холестерина (на 10%) ⬇️"плохого" холестерина (на 15%) ⬇️триглицеридов (на 30%) ⬆️"хорошего" холестерина (на 5%) ⬇️артериального давления (на 10 мм.рт.ст.) Вот такие неслабые преимущества. А мне интересно вот что. Есть ли среди нас девушки, кто быстро худел, а потом вес возвращался? 1 – да, со мной такое было 2 – нет, мне удается сохранять вес 3 – у меня никогда не было лишнего веса
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог Инна Забияка рассказала, что отпуск может сильно отразиться на фигуре и здоровье. Она дала несколько советов, которые помогут не набрать лишних кг.
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