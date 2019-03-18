Даже на выходных: названа неожиданная опасность долгого сна

Отсыпаться в выходные дни после тяжелых будней вредно для здоровья, это приводит к серьезным сбоям в организме и набору веса.

К такому выводу пришли ученые из университета Колорадо в Боулдере, уточнив, что возмещение сна в свободные от работы дни все равно не поможет, передает CNN.

"Сон в выходные дни не поможет. Суть этого исследования заключается в том, что даже если вы будете дольше спать по выходным, а продолжите плохо спать в будни, вы все равно будете набирать вес", – отметил доктор Всеволод Полоцкий.

36 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет были разделены на несколько групп. Первая – спала по девять часов 10 дней, вторая – по пять часов, третья – по 5 часов в будни и неограниченное время на выходных.

Как выяснилось, те, кто много спал в выходные дни, были более чувствительны к инсулину, чем остальные, в частности, в мышцах и печени.

Сон Kinga Cichewicz/ unsplash

"Хотя люди спали столько, сколько могли, этого было недостаточно. Как только они вернулись к короткому графику сна в понедельник, их способность организма регулировать уровень сахара в крови была нарушена", – пояснили ученые.

По словам исследователей, если не иметь продолжительного сна в течение недели, повышается риск диабета, метаболического заболевания в долгосрочной перспективе, сбиваются биологические часы.

В итоге на талии появляется жир. Это поясняется тем, что человек, которые в выходные много спит – начинает есть позже, чем обычно. Из-за этого смещаются циркадный ритм, а организм лишается некоторых гормонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что недосып может не просто плохо повлиять на здоровье, а и вовсе привести к смерти.

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