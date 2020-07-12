Озвучен простой секрет омоложения кожи: поможет витамин Е
Витамин Е в рационе замедляет старение. Фото: christinacosmetics.ua
Включение в рацион продуктов, содержащих витамин Е, является простым способом омоложения кожи.
Как сообщает MedikForum.ru, витамин Е является антиоксидантом, помогая снизить активность свободных радикалов – нестабильных молекул, которые повреждают клетки. Солнечный ультрафиолет ускоряет их образование, и в результате кожа быстро стареет, покрываясь морщинами и пигментными пятнами.
Как витамин Е борется со старением
Витамин Е помогает эффективно противостоять этому. Под его влиянием кожа сохраняется свежей и эластичной. Также витамин дает эффект лифтинга, стимулируя процессы клеточной регенерации. Поэтому он включен в состав многих омолаживающих кремов.
Тем не менее основную часть витаминов кожа получает с кровотоком и благодаря работе системы пищеварения, поэтому витамин Е в первую очередь должен поступать в организм в натуральном виде с продуктами питания, отмечают эксперты.
Многочисленные мелкие морщин, угри, высыпания на коже, шелушение, трещины на губах свидетельствуют о нехватке данного витамина.
Витамин Е в рационе дает эффект лифтинга Фото: kremen.today
Какие продукты содержат витамин Е?
жирная рыба;
зеленые листовые овощи: брокколи, шпинат;
орехи, семечки;
растительные масла.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.