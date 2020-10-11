Сладкие напитки в рационе кормящей матери вредят умственному развитию ребенка – ученые

Употребление напитков с высоким содержанием сахара кормящими матерями может негативно повлиять на здоровье и развитие ребенка.

К такому выводу пришли ученые Детского госпиталя Лос-Анджелеса, США, сообщает Medical Express. Так, ранее уже была установлена связь диеты с высоким содержанием сахара и увеличения веса, риска диабета 2-го типа, ожирения печени и болезней сердца в зрелом возрасте.

Новое исследование ученых показало, что сладкие напитки, употребляемые кормящей матерью, могут негативно сказаться и на когнитивном развитии ребенка.

В ходе исследования специалисты изучили данные 88 матерей, которые рассказывали о том, сколько сладких напитков и соков в течение первого месяца грудного вскармливания они потребляли каждый день.

Так, у матерей, которые употребляли больше сладких напитков и соков, родились дети с более низкими показателями когнитивного развития согласно шкале Бейли. Ученые предположили, что добавленный сахар передавался детям через грудное молоко матери, влияя на развитие мозга.

При этом ранее они уже доказали, что у женщин, которые потребляют сладкие напитки и соки несколько месяцев после родов, повышен риск набрать вес и через грудное молоко подвергнуть своих детей вредному воздействию добавленных сахаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании.