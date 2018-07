Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына

В Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоялось крещение третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, принца Луи. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился 23 апреля.

Луи появился на публике в рубашке 178-летней давности. Ее надевали в общей сложности 62 ребенка, включая Елизавету II, принцев Уильяма и Гарри.

Маленького принца покрестили в особенной серебряной купели "Lily Font". Ее изготовили в 1840 году по заказу королевы Виктории и принца Альберта для крещения их первого ребенка. Церемонию провел архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.

Крещение сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма посетили члены королевской семьи.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

Герцог и герцогиня Кембриджские крестными принца Луи избрали своих друзей и родственников, среди которых Николас ван Катцем (родной брат крестного отца принца Джорджа), Гай Пелли (друг принцев Уильяма и Гарри), Кейт Лаура Мид (жена близкого друга принца Уильяма), Гарри Обри-Флетчер, Роберт Картер и Люси Миддлтон (родственница Кэтрин).

Prince Louis arrives for his christening at the Chapel Royal with the Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/8pz9ZTDMpI