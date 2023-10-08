Эстетика ХХ века: 5 винтажных причесок, которые вновь вернулись в моду. Фото

Не только фасоны одежды могут возвращаться в тренды, например, джинсы на низкой посадке или денимовый комбинезон. Мода циклическая во всем! В частности, в прическах. Некоторые из винтажных укладок и стрижек, которые были популярными в 50-е или 60-е годы, актуальны снова, и завоевывают сердца модниц во всем мире.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие эксперименты с волосами помогут вам сделать образы изысканными и элегантными. Черпайте идеи икон моды прошлого столетия!

1. Челка

Французская киноактриса, фотомодель, певица и танцовщица Брижит Бардо в молодости сделала популярной прическу в виде распущенных волос с густой челкой-шторкой, которая очерчивала виски и создавала эффект высоких скул. Сегодня такая стрижка – это один из самых простых способов внести во внешность интересные изменения.

Видео дня

2. Флип

В 60-е женщины каждое утро тратили кучу времени, чтобы слегка накрутить кончики волос (распущенных или собранных в хвост). Почему? Они пытались скопировать стиль причесок американской актрисы, певицы и комедиантки Мэри Тайлер Мур, тогдашней иконы моды. Сейчас ее стильный прием с радостью использует жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, и певица Ариана Гранде. Эффект прически флип можно достичь, используя большие бигуди.

3. Завитые волосы

В 70-х легендарная американская актриса Фарра Фосетт имела многоярусную укладку: небрежно завитые пряди с пышным объемом. Благодаря такой прическе ее волосы казались сверхъестественно густыми. Итак, если хотите добавить своим локонам "природного магнетизма", от которых трудно отвести взгляд – смело делайте похожие завитки.

4. Французский боб

Американская танцовщица, модель и актриса немого кино Луиза Брукс, икона стиля 20-х годов ХХ века, имела фирменную прическу в виде ультракороткого гладкого каре с челкой. Кончики ее волос выгодно подчеркивали скулы. Женщины, видя на экране своего кумира, сразу бежали в парикмахерские, чтобы сделать что-то подобное. Сегодня же таких смельчаков меньше, потому что не каждая согласится срезать солидную длину волос.

5. Большие бантики

В начале своей кинокарьеры французская актриса, певица и модель Катрин Денев довольно часто экспериментировала с прическами. Ее самой любимой была та, что с пышным начесом. Но не менее эффектно выглядел высокий хвост с большим бантиком: с этим аксессуаром звезда снималась в фильмах и ходила на светские мероприятия. Он придавал образам Катрин легкой инфантильности и миловидности. Прошло много лет, а банты возвращаются в моду, о чем свидетельствует показ Chanel Haute Couture. Так что фиксируйте свои хвосты элегантными и минималистическими бантами.

Ранее OBOZREVATEL писал про 5 стильных приемов принцессы Дианы, Елизаветы II и других королевских особ, которые вам захочется повторить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!