Звездный нейл-мастер показал маникюр своей дочери, которой сделали предложение. Фото

Популярный среди звезд нейл-мастер Том Бачик, заботящийся о ногтях Селены Гомез, Дженнифер Лопес и Гейли Стайнфильд, показал особый маникюр, который создал для своей дочери Зои. Руки девушки выглядели непревзойденно, когда любимый мужчина сделал ей предложение.

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Милыми фотографиями бьюти-эксперт поделился на своей странице в Instagram. Романтический дизайн с сердечками идеально подошел для волнующего события.

"Поздравляю, моя малютка Зо Зо. Теперь остаются только эти трое: вера, надежда и любовь. Но больше всего из них – это Любовь", – написал мужчина в сообщении.

Особый маникюр для дочери Том Бачик создал в нюдовых цветах. За основной оттенок нейл-арта мастер выбрал молочный, удачно перекликавшийся с объемными сердечками на среднем и безымянном пальцах, ставших акцентными элементами дизайна, ведь покрыты бежевым лаком.

Поскольку Том Бачик довольно часто работает со знаменитостями, в его работах преобладают более изощренные и элегантные варианты декорирования ногтей. Однако мастер не отказывается и от экстравагантных дизайнов, где экспериментирует с цветами и текстурами.

Бьюти-эксперт неоднократно делился основным секретом, помогающим ему делать невероятный маникюр для клиентов. По его убеждению, ногти – это не дополнение к общему образу, а очень важный самостоятельный элемент, требующий индивидуального подхода.

Ранее OBOZ.UA писал, что мастер маникюра Дженнифер Лопес, которого обожают известные звезды, раскрыл секрет ее идеальных персиковых ногтей.

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