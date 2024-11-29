Звездная стилистка назвала три цвета волос, которые выбирают изысканные женщины: они сделают образ 'дорогим'

Несмотря на то, что существует немало техник окрашивания, трудно назвать каждую из них изысканной и элегантной. Лишь некоторые оттенки на волосах способны подчеркнуть их красоту, придать красивое сияние и с любым стилем "дорого" выглядеть.

Видео дня

Стилистка Юлико собрала варианты для желающих изменить имидж. На своей странице в Instagram эксперт поделилась популярными оттенками волос, которые довершат любой образ.

Горький шоколад

Темный оттенок актуален среди женщин благодаря своей универсаленьности и практичности. Горький шоколад подходит к разным подтонам кожи лица и подчеркнет глубину глаз. Насыщенный коричневый придаст внешности благородства, элегантности и утонченности. Однотонную окраску выбирают женщины, предпочитающие классику и минимализм в своем имидже.

Светлый русый

В этом сезоне натуральность в моде. Светло-русый оттенок волос идеально вписывается в тренды, ведь он подчеркивает естественную красоту, выглядит просто и одновременно стильно. Теплый золотистый оттенок представляет собой отличную альтернативу блонду.

Натуральный рыжий

С редким оттенком легко продемонстрировать индивидуальность и быть в центре внимания. Рыжий цвет подчеркнет черты лица и поможет создать невероятные образы. Если ярко-оранжевый кажется слишком "вопиющим", есть множество других подтонов этого оттенка – от светло-рыжего до насыщенного медного.

Ранее OBOZ.UA писал о самом модном цвете волос этой зимой, от которого в восторге знаменитости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!