Животные принты, полоски и драгоценности: главные тренды маникюра на весну 2026 года

Весенний сезон 2026 года приносит с собой свежий взгляд на маникюр, где ностальгия по детству встречается с футуристическими технологиями. Ведущие мастера из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка отмечают, что современный маникюр становится более игривым, но сохраняет элегантность благодаря мелким деталям.

Видео дня

Вместо тяжелого максимализма на первый план выходят изящные акценты: от микро-камешков на нюдовой базе до сложных переливов в стиле "кошачий глаз". Текстура становится ключевым элементом, добавляя маникюру объема, который хочется рассматривать вблизи.

Эта весна призывает отказаться от строгой сдержанности в пользу радостных и выразительных решений. Ваши руки превращаются в полотно для самовыражения, где каждый отблеск света имеет значение.

Сияние драгоценностей и эффект конфетти

Тренд на инкрустацию камнями в 2026 году переосмысливается: теперь это не тяжелые украшения, а легкие, почти невесомые акценты. Разноцветные микро-стразы и блестки разбрасывают по полупрозрачной основе, создавая иллюзию сияющих частиц, зависших в воздухе. Мастера советуют сочетать яркие цвета камней с приглушенным фоном, чтобы маникюр выглядел празднично, но не перегруженно. Для достижения такого эффекта можно использовать как профессиональные стразы, закрепленные клеем, так и готовые наклейки с кристаллами.

Рельефная элегантность

Одним из самых интересных нововведений стали ногти с эффектом рифленого стекла, напоминающие изысканные предметы интерьера середины прошлого века. Дизайн создается путем нанесения густой гель-паутинки поверх мерцающей основы "кошачий глаз", имитирующей преломление света. Контраст между объемными полупрозрачными полосками и глубоким блеском подложки создает архитектурный и очень дорогой вид. Чтобы усилить иллюзию глубины, эксперты рекомендуют использовать матовое финишное покрытие в качестве финального штриха.

Маникюр "кошачий глаз"

Технология магнитного лака эволюционирует в завораживающие "шелковые" завитки. В отличие от привычных бликов, этот тренд предполагает поэтапное нанесение лака секциями, чтобы направить светоотражающие пигменты в разных направлениях. Результат напоминает расплавленный металл или жидкий шелк, переливающийся при каждом движении руки. Для добавления еще большего объема можно нанести прозрачный гель мягкими линиями поверх магнитной базы, создавая 3D-эффект.

Геометрия на ногтях

Полоски этой весной становятся тоньше и неожиданнее: от металлических линий, похожих на штрих-коды, до диагональных дуг на прозрачных ногтях.

Анималистические принты

Животные принты в 2026 году окончательно избавляются от репутации чрезмерности, превращаясь в символ утонченной роскоши и естественной эстетики. На смену контрастным контрастам приходят деликатные "оленьи" мотивы с мягкими палевыми пятнышками и едва заметные текстуры рептилий в пастельных тонах.

Для тех, кто хочет добавить образу уверенности, идеальным выбором станут гиперреалистичные тигровые полоски на медной или оранжевой основе, отсылающие к символизму года Огненной Лошади. Такой нейл-арт выглядит максимально эффектно как в полном покрытии, так и в виде тонких акцентов на кончиках ногтей, подчеркивая индивидуальность своей обладательницы.

OBOZ.UA предлагает просмотреть идеи для классического маникюра, который подойдет под любой образ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.