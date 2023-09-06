Жертвы моды: 5 самых неудачных образов на осень и как их исправить. Фото

Первая сентябрьская прохлада намекает, что пора пересмотреть свой гардероб на осень и, при необходимости, обновить его. Распрощаться стоит с устаревшими фасонами, неактуальными сочетаниями и деталями, которые могут сделать образ провальным.

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Именно о неудачных осенних аутфитах предлагаем поговорить в материале OBOZREVATEL. Ниже узнаете, как они выглядят и чем их заменить.

Брюки с джемпером

Очень часто красавицы хотят разбавить и без того мрачную дождливую осень яркими цветами. И мы не будем запрещать этого делать. Однако будьте аккуратны. Есть риск "порезать" силуэт и исказить пропорции фигуры, если надеть разноцветный джемпер длиной до середины бедра. А вот беспроигрышным вариантом будет монохромный образ. Он может быть как ярким, так и пастельным или вовсе темным. В таком аутфите вы будете выглядеть визуально выше и худее, а к тому же очень стильно и элегантно.

Куцое пальто

Пальто и пуховик должны оставлять пространство для воздуха, таким образом, чтобы их можно было носить поверх тёплого свитера. А в эпоху "оверсайз" плотные пальта непонятной длины и силуэта, которые сковывают ваши движения, буквально кричат об отсутствии вкуса.

Трикотажное платье до колена и короткие ботинки

Если вам нужно создать нестильный осенний образ, то платье из некачественного тонкого трикотажа чуть выше колена – идеальный вариант. Во всех других случаях – это категорическое "нет". Сделать лук еще более провальным могут разве что короткие ботильоны. Таким образ появляются две горизонтальные линии не в самых удачных местах силуэта и зрительно их расширяют. А вот платья длины миди или макси из плотного трикотажа или вязаное – это вариант, который смотрится уютно, атмосферно и трендово.

Неудачный пуховик под юбку или платье

Не будем скрывать, подобрать идеальный пуховик под юбку или платье – задача не из легких. Очень часто попадаются модели, которые заканчиваются на самой широкой части бедра и искажают пропорции фигуры. В идеале выбирать длинные пуховики ниже колена. Если же вы принципиально хотите надеть короткий, то он должен быть объемным и заканчиваться в районе талии.

Пуховик с резинкой внизу

Широкая резинка внизу вашей курточки или пуховика смотрится громоздко, создаёт лишний объём и не прибавляет тепла, как ошибочно думают многие. Лучше выбирать модель с поясом на талии или аккуратной кулиской.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан дал эффективные советы, как составить стильный осенний образ. Он порекомендовал пошагово подойти к этому делу, обобщив в 4 пунктах то, что следует помнить или попробовать. Все детали – в нашем материале.

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