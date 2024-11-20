Зеленская во время визита в Словению оделась в оригинальную кружевную вышиванку. Фото

Во время официального визита в столицу Словении – Люблян первая леди Украины Елена Зеленская нарядилась в оригинальную кружевную вышиванку. В элегантном образе общественная деятельница посетила стены субботней школы "Рукавичка", где работают и получают образование вынужденные переселенцы из нашей Родины.

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Для появления на встрече супруга Владимира Зеленского избрала себе белоснежную рубашку от отечественного бренда EMBR. Новыми фотографиями она поделилась в своем Telegram-канале.

Стильная рубашка с объемным воротничком первой леди выполнена в технике "Ришелье" – род ажурной вышивки, при котором основные элементы узора обшиваются гладью, а промежутки между ними вырезаются, образуя кружево. По словам дизайнера, на разработку уникального наряда ее вдохновили праздничные семейные фотографии жителей Украины начала ХХ века.

Елена Зеленская соединила белоснежную вышиванку с трендовыми штанами палаццо, а талию подчеркнула светлым ремешком. Общественная деятельница дополнила образ лакированными каблуками с острыми носками.

Для официального визита первая леди сделала элегантную прическу, собрав волосы в пучок с боковым пробором. Из украшений она выбрала оригинальные черно-белые серьги. Макияж Елены Зеленской был исполнен в нюдовных оттенках.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды.

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