Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила официальную встречу в Люблянском университете Словении, где создали отделение украинистики, в стильном образе, который никогда не выходит из моды. Общественная деятельница предпочла вневременный вариант наряда – штаны палаццо.
Новыми фотографиями жена Владимира Зеленского поделилась в своем официальном Telegram. Она соединила стильные брюки с темным пиджаком и каблуками с острыми носками.
Широкие палаццо стали мастхевом в гардеробах модниц еще в 1920-х. Этот элемент гардероба сочетает комфорт и элегантность, поэтому с годами становился все более популярным как среди обычных людей, так и среди знаменитостей. Демонстрировали на себе эту вещь Кэтрин Гэпберн, Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Коко Шанель.
Однако в 1950-х и 1960-х годах популярность палаццо резко пошла на убыль. В моду начали входить более узкие фасоны брюк. В определенный период даже появилась идея о запрете широких палаццо. Дело в том, что владельцы высококлассных ресторанов считали моду на этот элемент гардероба неуместной, поэтому не впускали женщин в такой одежде в заведения. Однако модницы были слишком упрямы, поэтому превратили свободные штаны в свою вечернюю одежду.
С тех пор палаццо не теряют ведущих позиций. Они стали базовым элементом гардероба, который будет выглядеть идеально как на официальном мероприятии, так и в повседневной жизни. В прошлом году Елена Зеленская уже демонстрировала впечатляющий образ с брюками палаццо, которые скомбинировали с синим кардиганом. OBOZ.UA решил показать варианты стилизации трендовой одежды.
Джинсы палаццо
Палаццо из денима – это более современный вариант вневременных брюк, которые идеально подойдут на каждый день. В сочетании с объемной рубашкой или свитером этот элемент гардероба будет непревзойденным.
Палаццо в полоску
Минимальный принт на штанах придаст вашему луку оригинальность. Скомбинировав однотонный верх и низ, вы создадите стильный аутфит, который не останется без внимания окружающих.
Кожаные палаццо
Изделия из кожи в течение нескольких сезонов не покидают передовых позиций, совершенствуя свою форму. Так в этом году сердца модников пленили палаццо из экокожи, которые не только выглядят стильно, но и помогут визуально удлиннить ноги.
Палаццо с кроп-топом
Комбинация штанов палаццо с кроп-топом может сделать акцент на талии. Если же вам хочется более свободного образа, добавьте оверсайз пиджак.
Палаццо с жилетом
Соединив в одном образе трендовый жилет и объемные палаццо получится создать универсальный лук. Он будет уместен как на деловых мероприятиях, так и на вечеринках с друзьями.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит один из любимых костюмов Елены Зеленской.
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