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Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
510
Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила официальную встречу в Люблянском университете Словении, где создали отделение украинистики, в стильном образе, который никогда не выходит из моды. Общественная деятельница предпочла вневременный вариант наряда – штаны палаццо.

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Новыми фотографиями жена Владимира Зеленского поделилась в своем официальном Telegram. Она соединила стильные брюки с темным пиджаком и каблуками с острыми носками.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото
Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото
Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Широкие палаццо стали мастхевом в гардеробах модниц еще в 1920-х. Этот элемент гардероба сочетает комфорт и элегантность, поэтому с годами становился все более популярным как среди обычных людей, так и среди знаменитостей. Демонстрировали на себе эту вещь Кэтрин Гэпберн, Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Коко Шанель.

Однако в 1950-х и 1960-х годах популярность палаццо резко пошла на убыль. В моду начали входить более узкие фасоны брюк. В определенный период даже появилась идея о запрете широких палаццо. Дело в том, что владельцы высококлассных ресторанов считали моду на этот элемент гардероба неуместной, поэтому не впускали женщин в такой одежде в заведения. Однако модницы были слишком упрямы, поэтому превратили свободные штаны в свою вечернюю одежду.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

С тех пор палаццо не теряют ведущих позиций. Они стали базовым элементом гардероба, который будет выглядеть идеально как на официальном мероприятии, так и в повседневной жизни. В прошлом году Елена Зеленская уже демонстрировала впечатляющий образ с брюками палаццо, которые скомбинировали с синим кардиганом. OBOZ.UA решил показать варианты стилизации трендовой одежды.

Джинсы палаццо

Палаццо из денима – это более современный вариант вневременных брюк, которые идеально подойдут на каждый день. В сочетании с объемной рубашкой или свитером этот элемент гардероба будет непревзойденным.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Палаццо в полоску

Минимальный принт на штанах придаст вашему луку оригинальность. Скомбинировав однотонный верх и низ, вы создадите стильный аутфит, который не останется без внимания окружающих.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Кожаные палаццо

Изделия из кожи в течение нескольких сезонов не покидают передовых позиций, совершенствуя свою форму. Так в этом году сердца модников пленили палаццо из экокожи, которые не только выглядят стильно, но и помогут визуально удлиннить ноги.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Палаццо с кроп-топом

Комбинация штанов палаццо с кроп-топом может сделать акцент на талии. Если же вам хочется более свободного образа, добавьте оверсайз пиджак.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Палаццо с жилетом

Соединив в одном образе трендовый жилет и объемные палаццо получится создать универсальный лук. Он будет уместен как на деловых мероприятиях, так и на вечеринках с друзьями.

Зеленская надела брюки, которые никогда не выходят из моды. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит один из любимых костюмов Елены Зеленской.

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