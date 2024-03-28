Зеленская поразила нежно-оливковым костюмом оригинального кроя на встрече с мэром Парижа. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с мэром Парижа Анн Идальго, которая уже в четвертый раз за время полномасштабной войны посетила Киев. Ключевым вопросом, который обсуждался на встрече, стала безбарьерность. Столица Франции, которая в этом году будет принимать Олимпийские игры, готовится стать самым удобным городом для спортсменов и зрителей с инвалидностью со всего мира. Украинская делегация тем временем, как отметила супруга президента, планирует перенять опыт французских коллег в этой теме.

Для встречи с главой Парижа Зеленская выбрала изысканный классический костюм, который в очередной раз подчеркнул ее "женскую силу". Соответствующие фото появились в Telegram-канале первой леди.

Костюм жены украинского гаранта состоял из жакета и широких брюк. Его пастельный нежно-оливковый оттенок стал словно напоминанием, что наконец пришла весна.

Особое внимание привлекает пиджак, ведь имеет нетипичный оригинальный крой с интересным "обрезанным" воротником и пуговицей на груди. Изящный силуэт первой леди подчеркнул тонкий пояс в цвет всего костюма.

Традиционная укладка и макияж в нюдовых тонах стали гармоничным дополнением к аутфиту. Уши первой леди украсили серебряные серьги-звенья. Как известно, такая модель в разных ее вариациях обещает стать хитом лета 2024 года. Зеленская уже не впервые предпочитает именно эти трендовые серьги.

Не секрет, что одежда – один из важных аспектов дипломатии. Она может быть более красноречивой, чем любые слова. Образы Зеленской, как и в этот раз, – это тандем уместной строгости, которая говорит о серьезности намерений, и элегантности, придающей "мягкую силу" и женственность.

Здесь стоит также отметить, что и Анн Идальго выбрала для визита в Киев красноречивый лук. В частности, она надела брошь в виде сердца в цветах украинского флага.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская выступила на форуме, куда надела красноречивый образ светлого цвета. На элегантном костюме можно было увидеть необычную вышивку.

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