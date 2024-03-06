Серьги Елены Зеленской назвали хитом лета 2024 года.

Стилисты первой леди Украины Елены Зеленской уделяют немало внимания аксессуарам, в частности, украшениям. Как известно, именно из, казалось бы, малозаметных нюансов формируется полноценный и по-настоящему стильный образ. Так, недавно на жене украинского президента можно было заметить трендовые серьги-звенья. Такая модель в разных ее вариация обещает стать хитом лета 2024 года.

Серьги-звенья представлены в коллекциях как люксовых брендов, к примеру, Tiffany, так и в более бюджетных линейках. OBOZ.UA собрал в материале фото стильных украшений, которые носит первая леди.

Серьги-звенья – это элегантный и стильный аксессуар, который уже завоевал сердца модниц по всему миру, но его популярность только продолжает набирать обороты. Конкретно на Елене Зеленской можно было заметить модель овальной формы из белого металла. Они достаточно объемны, а потому акцентны, но вместе с тем не принимают на себя слишком много внимания, оставаясь лишь гармоничным дополнением к общему ансамблю.

Почему серьги-звенья так популярны?

– Универсальность: такие серьги подходят к любому стилю одежды, будь то элегантный костюм, casual look или легкое платье.

– Разнообразие: серьги-звенья бывают разных размеров, форм и материалов. Вы можете выбрать толстые звенья из золота или серебра, изящные цепочки с жемчугом или цветными камнями, экстравагантные модели из бижутерии, инкрустированные драгоценными камнями.

– Стиль: они придают образу элегантности, гламура и уместной дерзости.

– Актуальность: серьги-звенья соответствуют модным трендам 2024 года, которые делают акцент на массивных и смелых аксессуарах.

Где купить серьги-звенья?

Как мы уже заметили, эти модели встречаются в брендах разного сегмента. К примеру, именитый ювелирный дом Tiffany предлагает серьги-звенья, инкрустированные бриллиантами, стоимостью около 815 тысяч гривен. Украинские же бренды предоставляют бюджетную, но не менее изысканную альтернативу. Вы можете найти свой идеальный вариант среди коллекций SOVA, Guzema, Minimal и многих других.

Как выбрать серьги-звенья?

Если у вас изящное лицо, выбирайте небольшие серьги-звенья для гармонии. Обладательницам круглого лица рекомендуется отдавать предпочтение длинным цепочкам, а квадратного – серьги-звенья с мягкими изгибами.

Серьги-звенья с жемчугом или цветными камнями подойдут для вечернего образа. Тем временем толстые звенья из золота или серебра подойдут для повседневной носки.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующей датской президентки Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины. Что известно об уникальном украшении, изготовленном в 70-х годах прошлого столетия – узнайте в материале.

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