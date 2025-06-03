Затмит даже лен: назван беспроигрышный тренд одежды на лето

В течение длительного времени неизменным лидером среди летних материалов был лен, который ценили его за легкость, дышащие свойства и естественность. Однако лето 2025 года обещает настоящую стильную революцию, меняя устоявшиеся модные предпочтения.

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Новый беспроигрышный тренд уже активно вытесняет традиционные льняные платья и рубашки из гардеробов самых заядлых модниц. Этим главным элементом становится вышивка на люверсах – изящная, воздушная и удивительно универсальная деталь, которая диктует моду этого сезона, отмечают специалисты Who What Wear.

Модная одежда на лето

Эта ткань напоминает broderie anglaise – нежная вышивка с декоративными отверстиями, которая создает иллюзию кружева. Она легкая, дышащая, отлично смотрится как на платьях, так и на топах, и является настоящим спасением в жаркие дни. Кроме того, ее внешний вид достаточно элегантен, чтобы сделать даже самую простую вещь особенной. В 2025-м вышивка на люверсах фигурирует повсюду – от платьев и купальников до шорт и летних костюмов.

Еще одно преимущество тренда – его универсальность. Вещи с вышивкой легко комбинируются как с джинсами, так и с капри, сочетаются с тренчами или легкими куртками. Модницы уже активно демонстрируют образы с этим элементом в соцсетях, вдохновляя других добавить люверсы в собственный стиль. Этот тренд буквально "сам себя стилизует" – достаточно базовых аксессуаров, чтобы выглядеть стильно.

Классическое белое платье с вышивкой превращается в главный летний мастхэв. Оно подходит и для пляжного отдыха, и для городских прогулок. А в сочетании с плетеной сумкой, босоножками на ремешках и легкой бижутерией создает образ, который останется актуальным не один сезон. В этом и есть сила люверсов – они вне времени, но при этом невероятно современны.

Так что если вы еще не приобрели вещь с вышивкой на люверсах – самое время обратить внимание на этот тренд. Он уже покоряет улицы модных столиц и вполне способен стать новой летней классикой.

OBOZ.UA писал на днях о модных цветах одежды на летний сезон.

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