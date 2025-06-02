Будут носить все модницы: названы самые элегантные цвета лета

Каждый новый сезон приносит в моду новую палитру, но лето всегда выделяется на этом фоне. Ведь летом, после месяцев нейтральных и приглушенных тонов, мы начинаем носить как можно больше ярких цветных вещей.

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Впрочем, это лето будет несколько особенным. Как отмечают редакторы издания Who What Wear, сейчас в моде будут элегантные приглушенные оттенки. Они выглядят изысканно и делают любой образ более совершенным. Впрочем, и без яркости не обойдется. Вот семь цветов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Персиковый

Эти сложные оттенки выглядят романтично без излишней сладости и детскости. Персиковый прекрасно сочетается с белым, песочным и даже с цветами денима. Выбирайте его как для простых базовых вещей, так и для пышных вечерних платьев – он будет уместен везде.

Насыщенный коричневый

Шоколадный, мокко, каштановый – какой бы оттенок вы ни выбрали, коричневый будет в тренде этим летом. Комбинируйте его с пастельными оттенками из этого списка, или сочетайте с металликом или текстурированными вещами.

Небесный голубой

Мало что придает образу столько свежести, как цвет небесной лазури. И в хлопковой рубашке, и в шелковой юбке, и в коктейльном платье он излучает ту легкость и непринужденность, которую всегда ассоциируют с летом.

Пудровый розовый

Если вам хочется чего-то более романтичного, чем может предложить персиковый цвет, обратите внимание на розовый. Но не откровенный и прямой, а сложный – размытый и запудренный. Такой цвет хорошо подходит и для сложного кроя, и для минималистичных форм, и при этом не выглядит уж слишком сладко.

Цвет сливочного масла

Этот мягкий, кремовый желтый достался лету от весеннего сезона. Он придает любым вещам легкости и возвышенности. А его солнечная яркость мгновенно создает ощущение лета, даже если прогноз погоды обещает дожди.

Белоснежный

Ни один летний обзор цветов не будет полным без белого. И этот сезон не станет исключением. Летом 2025 года белый предлагают носить в наиболее чистом его виде. Выбирайте ткани с естественным блеском волокон, как хлопок или лен, чтобы подчеркнуть сияние белого.

Глубокий сине-зеленый

Этот цвет обычно не ассоциируют с летом. Но не в этом году. Насыщенный сложный оттенок, который сочетает в себе как синий, так и зеленый особенно хорошо подходит для вечерних нарядов или аксессуаров. Он добавит вашим образам глубины и прекрасно заменит слишком мрачные для лета черный или темно-синий.

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