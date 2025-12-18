Забудьте о туфлях-лодочках! 7 'уродливых' трендов обуви, которые вы будете носить в 2026 году

Каждый год ведущие позиции индустрии моды занимают совершенно разные, а иногда даже неожиданные тенденции. Кажется, совсем недавно на пике популярности были классические туфли-лодочки, однако уже в 2026 году самым желанным элементом гардероба станет "уродливая" обувь.

Фасоны с резиновыми каблуками, скульптурными силуэтами или нестандартными дизайнами точно добавят изюминку любому образу, в частности, могут стать интересной темой для дискуссии между ценителями разных стилей. Редакторы издания Who What Wear подготовили семь "уродливых" трендов обуви, на которые стоит обратить внимание в следующем году.

Обувь Tabi

Туфли с оригинальным раздвоенным носком были созданы еще в 15 веке в Японии. Однако бешеной популярности они достигли благодаря бельгийскому дизайнеру Мартину Маржели, который превратил эту обувь из этнографического элемента в символ высокой моды.

Балетки с "пятью пальцами"

Первая волна популярности "накрыла" этот смелый фасон в 2000-х годах, а позже в начале 2010-х. Особенность этих балеток заключается в том, что они имитируют естественную форму стопы. Для каждого из пяти пальцев есть отдельный "кармашек", а подошва максимально тонкая, что обеспечивает лучшее ощущение поверхности. Балетки прекрасно сочетаются с джнсами, брюками-карго или юбками.

Сапоги в викторианском стиле

Сочетание ультраострых носков, низкого каблука и шнуровки обеспечивают этим "уродливым" сапогам элегантный и одновременно нестандартный вид. В последние месяцы этот фасон обуви постепенно набирает популярность, а в следующем году с большой вероятностью может стать настоящим хитом.

Кроссовки-клины

Этот фасон сочетает в себе классические элементы кроссовок, такие как шнуровка и спортивный стиль, с подошвой в форме клина. Немало модников считают это дизайн "гениальным", ведь он позволяет визуально добавлять роста без неудобных каблуков.

Сандалии с деревянной подошвой

В свое время модные бренды Chloe и Gabriela Hearst демонстрировали на своих показах такой вариант босоножек, однако они были изящными и элегантными. Теперь же в моду ворвались сандалии на платформе с небольшим каблуком, узкими ремешками и металлическими деталями.

Пушистая обувь

В последнее время вещи с оригинальной текстурой становятся все более популярными, поэтому эта тенденция не обошла и обувь. Главным трендом 2026 года станут сапоги, туфли на каблуках и балетки из искусственного меха.

Ультра заостренный каблук

Туфли с острыми носками уже стали некой классикой в индустрии моды, но теперь они вернулись в новом, более интересном виде. Кончики трендовых каблуков напоминают перо, чем визуально удлиняют стопы и придают им магический вид.

