Забытая ретро-прическа снова в моде: кому подойдет воздушный пикси

Мода на прически, как и на одежду, постоянно возвращается к уже знакомым формам, но каждый раз в новом прочтении. В 2026 году парикмахеры по всему миру снова обратились к ретро-эстетике, адаптировав ее к современному ритму жизни.

Одним из самых ярких трендов стал воздушный пикси – легкая, гладкая и одновременно смелая стрижка. Она сочетает кинематографический шик прошлых десятилетий с минимализмом настоящего. Такая прическа выглядит дорого, но не перегружено, и не требует сложного ухода. Именно поэтому воздушный пикси быстро завоевал популярность среди женщин всех возрастов, пишет City Magazine.

Что такое воздушный пикси

Воздушный пикси – это современная интерпретация классической короткой стрижки с акцентом на гладкость, четкую форму и естественный блеск.

В отличие от небрежных текстур и "пляжных волн", этот стиль делает ставку на дисциплину волос и геометрию. Его вдохновением стали образы с большого экрана, где каждая прядь имела свое место. В 2026 году такой подход воспринимается как признак уверенности и продуманного стиля.

Ключевой чертой воздушного пикси является безупречно приглаженная структура волос. Для достижения этого эффекта используют гели или сыворотки, которые создают легкий "мокрый" блеск без ощущения жирности. Четкие линии и ровно уложенные пряди хорошо отражают свет, визуально освежая лицо. Именно эта гладкость и делает прическу универсальной – она уместна и в повседневной жизни, и на вечерних событиях.

Кому подойдет прическа воздушный пикси

Воздушный пикси особенно популярен среди женщин старше 50 лет, ведь работает как оптическая иллюзия омоложения. Короткая длина открывает лицо, подчеркивает линию челюсти, акцентирует на глазах и скулах. Для тонких волос такая прическа становится настоящим спасением: вместо попыток создать искусственный объем, гладкая текстура выглядит изысканно и аккуратно. В результате образ выглядит не только моложе, но и более статусным.

Лучше всего эта прическа подходит обладательницам прямых или слегка волнистых волос тонкой или средней густоты. С очень густыми или вьющимися волосами достичь желаемого эффекта будет сложнее и потребуется больше времени на укладку. В таких случаях стилисты советуют альтернативы – например, гладкий боб или низкий аккуратный пучок. Главное правило – учитывать текстуру волос и форму лица, а не слепо гнаться за трендом.

Как уложить воздушный пикси

Укладка этой прически не требует профессиональной команды стилистов. Достаточно правильной подготовки, направленной сушки и минимального количества средств для блеска. Аккуратный пробор, зачесанные за уши волосы и легкая фиксация лаком завершают образ. Все вместе занимает считаные минуты, но результат выглядит так, будто вы только что вышли из салона.

Типичные ошибки, которые портят образ

Самая распространенная ошибка – чрезмерное количество стайлинговых средств. Вместо эффектного блеска волосы могут выглядеть грязными и тяжелыми. Также стоит следить за четкостью пробора: нечеткие линии сразу снижают впечатление от прически. В воздушном пикси решающее значение имеет точность и умеренность.

Воздушный пикси в 2026 году – это не просто стрижка, а стильное заявление, утверждают стилисты. Он сочетает ретро-настроение, современный минимализм и практичность, доказывая, что короткие волосы могут быть чрезвычайно женственными и элегантными.

