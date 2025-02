Забудьте о замше: модницы Нью-Йорка нашли стильную и практичную альтернативу на зиму

Мода на вельвет набирает популярность и отодвигает замшу на второй план. Плотный и мягкий материал лучше подойдет для зимней погоды, а также прослужит дольше, чем его замшевые аналоги.

На сайте Who what were рассказали, что вельвет понравился многим модницам Нью-Йорка. Самыми трендовыми будут вещи шоколадного цвета, которые выглядят одновременно изысканно и сдержанно.

Замша становится не столь востребованной, ведь не сильно согреет в холодное время года и очень быстро изнашивается. Материал требователен в уходе, а ценовую политику одежды из этой ткани трудно назвать демократической. К счастью, есть отличная альтернатива – вельвет. Он выглядит не менее стильно, а также прочнее и доступнее.

Из вельвета материала можно выбрать любую часть гардероба – сумки, брюки, юбки, верхнюю одежду и даже обувь. Вельвет хорошо сочетается с различными тканями, такими как шерсть, шелк и кожа.

Он отсылает модниц к трендам 2000-х, когда костюмы и приталенные платья из вельвета можно было увидеть в гардеробе каждой деловой женщины. Сейчас одежду и аксессуары из мягкой ткани можно комбинировать с менее формальными элементами образа.

