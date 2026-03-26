Забудьте о традиционных сумках: что за странные 'мешки' появились на подиумах и в коллекциях модниц

Весна 2026 года будет идеальной порой для любителей нестандартных аксессуаров, ведь минималистичные клатчи или небольшие шоперы отошли на задний план. Главным трендом этого сезона стали оригинальные сумки-мешки, которые уже заполонили мировые подиумы и стали фаворитами ярых модниц.

Как отмечает Vogue, этот аксессуар поражает своей вневременной элегантностью. Деликатная ткань и затяжка на небольшой шнурок сделают сумку-мешок идеальным акцентным элементом любого образа, при этом сохраняя стиль "тихого люкса".

Нестандартный аксессуар уже "засиял" на показе новой коллекции весна-лето 2026 итальянского дома моды Prada. Дизайнеры представили трендовую сумку-мешок в кардинально разных цветах: от нежно-сиреневого до классического черного, чтобы каждый смог найти для себя лучший вариант.

Что интересно, хотя трендовый аксессуар сохраняет в себе изысканность вечернего клатча, гармонично сочетается и с уличным стилем. Лаконичная сумка-мешок будет отличным дополнением как к женственной юбке, так и брюкам.

Затянутый силуэт аксессуара и перекликание с эстетикой 1920-х годов добавит в ваш аутфит нотку шика, при этом не будет слишком его утяжелять.

