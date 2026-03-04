УкраїнськаУКР
русскийРУС

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
810
Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

С приходом весны дни становятся все теплее, а на улице светит яркое солнце, поэтому появляется вдохновение создавать интересные образы, что можно легко сделать с помощью аксессуаров. Правильно подобранные украшения за считанные секунды добавят уникальности даже самым базовым аутфитам.

Видео дня

Этой весной особенно популярными будут как массивные броши, так и изысканные кружевные платки, так что каждый сможет найти для себя идеальный вариант. Редакторы издания Who What Wear собрали семь самых стильных украшений для вашего гардероба.

Фактурная брошь

Когда-то броши использовали исключительно как элемент вечерних образов, однако в этом сезоне ситуация кардинально изменилась. Сочетание массивного украшения с легким кардиганом, классической рубашкой или футболкой является самым простым способом сделать аутфит более совершенным.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

"Желейные" сандалии

Этот интересный фасон обуви подкупает модников своей универсальностью. С одной стороны "желейные" сандалии придадут образу особой игривости, а с другой – являются достаточно сдержанными, чтобы сочетаться с деловым луком.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Солнцезащитные очки из 2000-х

Все знают, что все новое – давно забытое старое, поэтому этой весной в моду врываются аксессуары, которые были на пике популярности в 2000-х годах. Очки "авиаторы" с металлической оправой и яркие логотипы восстанавливают свою былую славу.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Плетеная кожаная сумка 

В то время, когда погода недостаточно теплая для легкой пляжной сумки, лучшим вариантом является аксессуар из плетеной кожи. Его интересная фактура сделает образ значительно интереснее, при этом не станет слишком акцентным "пятном".

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Шарф с кружевом

В 2026 году кружево заполонило модные подиумы. Его можно увидеть повсюду – на майках, платьях или юбках, однако для того, чтобы оставаться в тренде, не обязательно покупать новые вещи. Стоит лишь добавить в свой гардероб атласный шарф с кружевной каймой, благодаря которому можно стилизовать как джинсы, так и рубашки.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Украшения из смолы

Массивные подвески и браслеты из полимерной смолы были настоящим хитом 60–70-х годов, а этой весной снова покорили сердца модников. Такие украшения являются идеальным вариантом для разнообразия "скучных" аутфитов без лишних усилий.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Вязаная шапка

Небольшие вязаные шапочки сочетают в себе шик и минимализм, что позволяет добавить интересной "изюминки" в образ и не выходить из зоны комфорта.

Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая сумка будет самой популярной этой весной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe