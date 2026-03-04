Если не хочется выглядеть скучно: 7 трендовых аксессуаров для весеннего гардероба

С приходом весны дни становятся все теплее, а на улице светит яркое солнце, поэтому появляется вдохновение создавать интересные образы, что можно легко сделать с помощью аксессуаров. Правильно подобранные украшения за считанные секунды добавят уникальности даже самым базовым аутфитам.

Этой весной особенно популярными будут как массивные броши, так и изысканные кружевные платки, так что каждый сможет найти для себя идеальный вариант. Редакторы издания Who What Wear собрали семь самых стильных украшений для вашего гардероба.

Фактурная брошь

Когда-то броши использовали исключительно как элемент вечерних образов, однако в этом сезоне ситуация кардинально изменилась. Сочетание массивного украшения с легким кардиганом, классической рубашкой или футболкой является самым простым способом сделать аутфит более совершенным.

"Желейные" сандалии

Этот интересный фасон обуви подкупает модников своей универсальностью. С одной стороны "желейные" сандалии придадут образу особой игривости, а с другой – являются достаточно сдержанными, чтобы сочетаться с деловым луком.

Солнцезащитные очки из 2000-х

Все знают, что все новое – давно забытое старое, поэтому этой весной в моду врываются аксессуары, которые были на пике популярности в 2000-х годах. Очки "авиаторы" с металлической оправой и яркие логотипы восстанавливают свою былую славу.

Плетеная кожаная сумка

В то время, когда погода недостаточно теплая для легкой пляжной сумки, лучшим вариантом является аксессуар из плетеной кожи. Его интересная фактура сделает образ значительно интереснее, при этом не станет слишком акцентным "пятном".

Шарф с кружевом

В 2026 году кружево заполонило модные подиумы. Его можно увидеть повсюду – на майках, платьях или юбках, однако для того, чтобы оставаться в тренде, не обязательно покупать новые вещи. Стоит лишь добавить в свой гардероб атласный шарф с кружевной каймой, благодаря которому можно стилизовать как джинсы, так и рубашки.

Украшения из смолы

Массивные подвески и браслеты из полимерной смолы были настоящим хитом 60–70-х годов, а этой весной снова покорили сердца модников. Такие украшения являются идеальным вариантом для разнообразия "скучных" аутфитов без лишних усилий.

Вязаная шапка

Небольшие вязаные шапочки сочетают в себе шик и минимализм, что позволяет добавить интересной "изюминки" в образ и не выходить из зоны комфорта.

