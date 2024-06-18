Забудьте о сухости: 4 шага помогут сохранить кожу увлажненной в летнюю жару

Летом кожа нуждается в особом уходе. Может показаться, что летняя жара провоцирует чрезмерное выделение кожного жира и пота, а потребности в дополнительном креме совсем нет. На самом деле не стоит пренебрегать увлажнением, особенно следует позаботиться о качественном SPF креме, который не только защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолета, но и будет профилактической защитой против рака кожи.

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Чрезмерная жара наносит вред коже. Дерматологи советуют попробовать простой четырехэтапный уход, благодаря которому кожа будет сияющей и увлажненной в течение всего лета.

Этап 1: очищение

Прежде всего поговорим об очищении. Начните утренний уход за кожей с нежного средства с эффектом увлажнения. Специалисты советуют выбрать гели, в составе которых есть такие ингредиенты, как глицерин или гиалуроновая кислота. Вечером сотрите косметику чистящим средством на масляной основе, а затем используйте мягкий очищающий гель. Этот двойной шаг гарантирует, что кожа будет полностью очищена.

Этап 2: тонировка

После очистки следует позаботиться о качественном тонике. Это средство, выбранное в соответствии с потребностями кожи, помогает сбалансировать рН, а также может создать дополнительный защитный слой. Выберите тоник, не содержащий спирта. Идеальными ингредиентами будут розовая вода, ромашка или алоэ вера. Просто смочите ватный диск тоником и осторожно протрите им лицо.

Этап 3: крем для увлажнения

Важно поддерживать кожу увлажненной, так что летом не следует использовать средства, которые могут закупорить поры. Лучше выбрать увлажняющий крем на основе геля, в составе которого есть гиалуроновая кислота и керамиды. Наносите крем пока ваша кожа еще немного влажная от тоника, чтобы полностью сохранить эффект увлажнения.

Этап 4: солнцезащитный крем

И последнее, но не менее важное: солнцезащитный крем является абсолютной необходимостью. Солнечные лучи могут быть очень вредными для кожи. Это также может привести к преждевременному старению и обезвоживанию. Хороший солнцезащитный крем широкого спектра действия защитит вашу кожу как от UVA, так и от UVB лучей. Выберите солнцезащитный крем из SPF не менее 30 и сделайте его частью своего распорядка дня.

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