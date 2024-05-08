Забудьте о складках под глазами: гениальный способ нанесения пудры

Кожа под глазами очень тонкая и чувствительная. Даже от малейшего недосыпания или нарушения питьевого режима она покрывается мелкими морщинами и становится темнее, а с возрастом проблема становится более выраженной.

Скрыть сеточку линий с помощью толстого слоя тонального средства не получится – это слишком утяжелит образ и только усугубит ситуацию, ведь тон будет скатываться в углубления. Но спасительный лайфхак нашелся в соцсетях. Советом поделилась бьюти-блогерка Кристен Доминик.

Лайфхак предусматривает всего два простых шага. Для выполнения этого приема вам понадобится лишь небольшая пушистая кисточка и рассыпчатая закрепляющая пудра.

Шаг 1

Возьмите любую кисточку для макияжа, даже использованную, и приложите ее рукояткой горизонтально к нижнему веку под ресницами. Во избежание травмирования убедитесь, что ручка закруглена на конце.

Шаг 2

Очень аккуратно приподнимите веко, чтобы слегка натянуть кожу в этой зоне. На чистую пушистую кисточку возьмите немножко пудры, стряхните излишки и легкими похлопывающими движениями нанесите продукт на кожу.

Полупрозрачная пудра заполнит собой все морщинки, и они станут менее видимыми. Но имейте в виду, если вы будете натягивать кожу слишком сильно, лайфхак сработает наоборот – усугубит морщины. К тому же вы ускорите естественное провисание этой зоны. Поэтому все движения должны быть аккуратными и очень легкими.

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