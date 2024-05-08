Как замаскировать пушок на лице косметикой: простой способ

Пушковые волоски на женском лице – вполне нормальное явление и обычно в повседневной жизни мы даже не обращаем на них внимание. Но при нанесении макияжа они могут становиться более заметными и препятствовать равномерному нанесению тона.

Многие женщины практикуют сбривание этого пушка. Но это не слишком приятная процедура, которая, к тому же, может обернуться травмированием кожи. Поэтому визажисты постоянно придумывают разные троюки, как сделать пушок невидимым без бритья или других процедур по удалению. О своем очень эффективном лайфхаке рассказала подписчикам в TikTok визажистка Тейлор Кратцер.

Для того чтобы воспользоваться ее способом понадобятся только спрей для фиксации и губка для макияжа. Начните с того, что сделайте макияж так, как вы его делаете всегда – нанесите все тональные, корректирующие и декоративные средства. Далее распылите спрей на все лицо и несколькими касаниями чистого спонжа как будто впечатайте его в кожу. Это должно склеить пушковые волоски, прижать их и сделать их невидимыми.

При этом лайфхак имеет и дополнительную пользу. Спрей для фиксации не даст вашему мейку потечь или испортиться в течение дня.

Однако спреем любят пользоваться не все. Для таких случаев звездная визажистка Бобби Браун еще в 2011 году предложила свой лайфхак. Она посоветовала для тонирования кожи использовать не пудровые и сухие текстуры, а кремовые продукты. Наносите их в направлении роста волосков и те станут незаметными, а кожа будет выглядеть фарфоровой. К тому же при этом следует использовать не кисть, а именно спонж. Ворс кисти будет распушивать волоски, а спонж – прижимать их к коже.

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