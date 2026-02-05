Забудьте о пастели: назван самый трендовый цвет весны-2026

Пастельный, мягкий оттенок сливочного масла, который был ключевым модним фаворитом 2025 года, постепенно уходит в прошлое. Новая весна приносит с собой более яркие решения и свежую палитру, а вместе с ними – цвет, который претендует на звание главного must-have сезона. Именно он станет выбором большинства модниц.

Как пишет издание City Magazine, с приходом тепла нас ожидает настоящий всплеск интереса к шартрезу – насыщенному зеленому тону с активным желтым оттенком. Несмотря на свою сложность и заметность, этот цвет вполне органично вписывается в ежедневные образы. Впрочем, носить его стоит с определенной смелостью и внутренней уверенностью.

Его особенность в том, что шартрез не вписывается в привычные сезонные рамки. Это не типичная летняя яркость и не холодный неон зимних коллекций. Он выглядит свежо, смело и актуально, сочетая в себе цитрусовую легкость и солнечное настроение. Этот оттенок прекрасно работает не только в одежде, но и в аксессуарах и даже в маникюре. При этом он выполняет главную функцию трендового цвета – добавляет образу энергии без радикального обновления гардероба.

Шартрез нельзя назвать пастельным, классическим или универсально безопасным вариантом. Это цвет "на грани" – заметный, характерный, но при этом интеллигентный. После лет, в которых доминировали сдержанность, минимализм и спокойная роскошь, мода снова открывается для более дерзких, ярких и современных решений.

Традиционно весенние палитры строятся на светлых оттенках, цветочных мотивах и мягких переходах. Однако 2026 год сознательно ломает эту схему. На смену безопасным цветам приходит интенсивный тон, объединяющий желтый и зеленый в сочетании, балансирующий на грани неоновости, но не переходящий ее. Шартрез – это не баланс, а сильный союз двух энергий. Он сочетает тепло желтого с резкостью зеленого, создавая мощный визуальный эффект, который меняется в зависимости от света, фактуры тканей и стилистических комбинаций.

Этот оттенок вряд ли подойдет как фон или базовый элемент образа – он стремится быть центром внимания. Именно поэтому дизайнеры активно используют его в пальто, платьях и костюмах, а также в продуманных акцентных деталях. В сочетании с белым шартрез выглядит чисто и футуристично, с бежевыми и коричневыми тонами – неожиданно изысканно, а с черным приобретает четкую урбанистическую и почти графическую выразительность.

Шартрез ассоциируется с оптимизмом, но одновременно передает решительность и уверенность. В нем нет ностальгии или романтической мягкости – это современный, смелый и немного провокационный выбор. Весна 2026 будет проходить под знаком цвета, который не требует одобрения. Это решение для тех, кто воспринимает моду не как слепое подражание тенденциям, а как язык самовыражения без слов.

