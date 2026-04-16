Забудьте о нюде: эксперты назвали тренд маникюра в апреле 2026 года

На первый план неожиданно выходит не нежный нюд и не привычные пастельные оттенки, а так называемый inky manicure – глубокий темный маникюр в чернильных тонах. Его главная черта – насыщенный темно-синий или почти черный лак с блестящим глянцевым финишем.

Именно поэтому inky nails стали очень удачным решением. Они выглядят дорого, сдержанно и в то же время очень современно, а еще легко делают даже простой образ более изысканным.

Что такое inky manicure

Название этого тренда буквально намекает на его суть. Речь идет о маникюре в чернильных оттенках – прежде всего темно-синих и черных. Но важен не только сам цвет, но и финиш: он должен быть максимально глянцевым, блестящим, почти зеркальным.

Главная причина популярности – в контрасте. Весной большинство автоматически тянется к светлым и нежным цветам, поэтому темный маникюр сразу привлекает внимание и кажется более свежим. Он неожиданный для сезона, а именно это и делает его таким стильным.

Кроме того, чернильные оттенки очень хорошо сочетаются с минималистичным гардеробом. Особенно эффектно такой маникюр сочетается с белой одеждой, лаконичными силуэтами и черными акцентами в обуви или аксессуарах. Именно на таком контрасте он раскрывается лучше всего.

Чем inky manicure лучше нюда этой весной

Нюдовый маникюр остается универсальным, но именно из-за своей привычности он уже не дает того модного эффекта новизны, который ищут многие весной 2026 года. Inky manicure, наоборот, сразу делает образ интереснее и выразительнее.

Он добавляет стилизации глубины, но не выглядит кричащим или перегруженным. Это не яркий неон и не сложный нейл-арт, а очень чистое, сдержанное решение, которое при этом не теряется.

Какие оттенки выбирать

Лучше всего в рамках этого тренда работают:

глубокий темно-синий;

чернильный синий;

почти черный оттенок;

чистый глянцевый черный.

Главное – избегать тусклого покрытия. В этом маникюре решающую роль играет именно сильный блеск, который делает темный цвет более благородным и стильным.

С чем сочетать такой маникюр

Inky nails особенно удачно работают в минималистичных образах. Их хорошо дополняют:

белые платья и костюмы;

черная обувь на невысоком каблуке;

простые рубашки;

однотонный трикотаж;

серебряные или лаконичные золотые украшения.

Это тот случай, когда темный маникюр весной не выбивается из сезона, а наоборот – создает ощущение продуманного, стильного решения.

