Забудьте о нюде: эксперты назвали тренд маникюра в апреле 2026 года
На первый план неожиданно выходит не нежный нюд и не привычные пастельные оттенки, а так называемый inky manicure – глубокий темный маникюр в чернильных тонах. Его главная черта – насыщенный темно-синий или почти черный лак с блестящим глянцевым финишем.
Именно поэтому inky nails стали очень удачным решением. Они выглядят дорого, сдержанно и в то же время очень современно, а еще легко делают даже простой образ более изысканным.
Что такое inky manicure
Название этого тренда буквально намекает на его суть. Речь идет о маникюре в чернильных оттенках – прежде всего темно-синих и черных. Но важен не только сам цвет, но и финиш: он должен быть максимально глянцевым, блестящим, почти зеркальным.
Главная причина популярности – в контрасте. Весной большинство автоматически тянется к светлым и нежным цветам, поэтому темный маникюр сразу привлекает внимание и кажется более свежим. Он неожиданный для сезона, а именно это и делает его таким стильным.
Кроме того, чернильные оттенки очень хорошо сочетаются с минималистичным гардеробом. Особенно эффектно такой маникюр сочетается с белой одеждой, лаконичными силуэтами и черными акцентами в обуви или аксессуарах. Именно на таком контрасте он раскрывается лучше всего.
Чем inky manicure лучше нюда этой весной
Нюдовый маникюр остается универсальным, но именно из-за своей привычности он уже не дает того модного эффекта новизны, который ищут многие весной 2026 года. Inky manicure, наоборот, сразу делает образ интереснее и выразительнее.
Он добавляет стилизации глубины, но не выглядит кричащим или перегруженным. Это не яркий неон и не сложный нейл-арт, а очень чистое, сдержанное решение, которое при этом не теряется.
Какие оттенки выбирать
Лучше всего в рамках этого тренда работают:
- глубокий темно-синий;
- чернильный синий;
- почти черный оттенок;
- чистый глянцевый черный.
Главное – избегать тусклого покрытия. В этом маникюре решающую роль играет именно сильный блеск, который делает темный цвет более благородным и стильным.
С чем сочетать такой маникюр
Inky nails особенно удачно работают в минималистичных образах. Их хорошо дополняют:
- белые платья и костюмы;
- черная обувь на невысоком каблуке;
- простые рубашки;
- однотонный трикотаж;
- серебряные или лаконичные золотые украшения.
Это тот случай, когда темный маникюр весной не выбивается из сезона, а наоборот – создает ощущение продуманного, стильного решения.
