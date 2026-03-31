Какая форма ногтей модная в 2026 году: тренды изменились

Еще совсем недавно ультрадлинные ногти острой или квадратной формы считались трендом. Но в 2026 году тенденции заметно изменились. Теперь акцент сместился с чрезмерной длины на естественность, удобство и опрятный вид.

В моде – формы, которые не только стильно выглядят, но и хорошо подходят для повседневной жизни. Детали рассказало издание Myself.

Показы продемонстрировали четкую смену настроения в nail-трендах. Вместо экстремальной длины все чаще выбирают короткие ногти и минималистичный маникюр. Наиболее актуально выглядят ногти, мягко закругленные или деликатно подпиленные в более квадратную форму. Также хорошо работают смешанные варианты, в частности squoval nails.

При этом короткая форма требует особой ухоженности. Если длинные ногти еще могут частично отвлекать внимание дизайном, то короткие сразу показывают, насколько аккуратно выглядят руки. Именно поэтому важными становятся не столько длина или сложный декор, сколько чистая кутикула, гладкая поверхность ногтя и качественный финиш.

Что касается цветов, то предпочтение отдается спокойным, нежным оттенкам. Особенно популярны молочные nude-тона, мягкий розовый, blush-оттенки, которые подчеркивают чистый и сдержанный вид коротких ногтей. Именно такие цвета делают маникюр элегантным и визуально дорогим. Неудивительно, что в 2026 году особенно популярными остаются milky nude nails и baby French nails.

При этом короткие ногти вовсе не означают скучный маникюр. Отказ от большой длины не заставляет полностью отказываться от nail-art. Наоборот, короткую форму тоже можно красиво подчеркнуть, если сделать ставку на деликатные эффекты.

Хорошо смотрятся milky-финиши, едва заметное сияние или тонкие micro-French линии, которые мгновенно добавляют маникюру выразительности, не нарушая его минималистичный характер. Именно в этом и заключается новый подход: сдержанность не исключает стильности.

Если хочется чего-то более яркого, короткие ногти можно сделать действительно заметным акцентом образа. Для этого достаточно выбрать смелое, насыщенное покрытие. Особенно эффектно смотрятся модные оттенки вроде фиолетового, лимонно-желтого или синего. В таком исполнении даже короткие ногти легко превращаются в выразительную деталь, которая сразу привлекает внимание.

