Забудьте о них: 5 платьев, которые вышли из моды в 2025 году

Лучшая инвестиция в гардероб – базовые монохромные платья. В классической цветовой гамме. Они не покидают тренды десятки лет. Речь идет о маленьком черном наряде, который в свое время прославила дизайнер Коко Шанель, о полуприталенном платье-комбинации, миди из твида, макси из шифона и о шелковом миди А-силуэта. Только взгляните на современные коллекции и те, которые создавали кутюрье в 60-е/80-е годы XX века... Упомянутые выше фасоны будут там фигурировать. А вот с чем вы и можете прогадать – временные тренды. Например, инфантильные наряды розового цвета, ставшие культовыми благодаря киноленте "Барби" (2023). Или силуэтные атласные, на которые был спрос в начале 2000-х годов. Они исчезли из витрин магазинов из-за того, что невыгодно очерчивают фигуру и выглядят "дешево".

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А какие фасоны платьев покинули тренды в 2025 году? Читайте в материале OBOZ.UA. Уберите их из своего гардероба. Как вариант, можете отдать на благотворительность.

1. Бандажное платье

Это – модель из плотного, эластичного материала (исключительно из синтетики!). Она подчеркивает каждый изгиб фигуры и, соответственно, делает силуэт более "скульптурным". Теперь это неактуально, ведь модницы предпочитают натуральные ткани и более свободный крой: в таком наряде, в отличие от бандажного (которое хочется снять через час-два), комфортно ходить хоть весь день.

2. Платье-худи

Его обожали ценители oversize и урбанистической эстетики. Когда же заметили нежелательный эффект, резко изменили свое отношение. Дело в том, что платье-худи визуально искажает пропорции фигуры: туловище кажется длинным, а ноги – короткими. Советуем заменить его на более утонченные изделия полуприталенного или приталенного кроя. В конце концов, вы можете носить укороченное худи с джинсами. Такой ансамбль вневременный.

3. Платье с юбкой-баллоном/рюшами

Оставьте эти элементы дизайна или любые другие китчевые детали (декор в виде блесток, перьев, пестрых принтов или вышивок) детским вещам. Во взрослом возрасте "кукольные" фасоны неуместны. Могут производить о вас ложное впечатление. Взамен присмотритесь к платьям с А-силуэтом, с плиссированным подолом, с годе (облегающая модель, которая расширяется книзу) или к платьям-трапециям.

4. Вельветовое платье

Вельвет вносит в образы интересный ретро-акцент. Он все еще актуален для брюк, курток и рубашек. А вот для платьев такой материал – не самое лучшее решение: легко мнется и затирается; имеет плотную текстуру и специфичный блеск, которые утяжеляют силуэт. Чем заменить? Более износостойкими нарядами из денима, костюмной ткани, твида или трикотажа.

5. Вязаное платье с массивными узорами

Хотя это изделие и дарит чувство уюта, придется его заменить (или носить только дома). Объемные узоры и толстая пряжа визуально добавляют лишние килограммы, а также искажают пропорции фигуры. Какие альтернативы выбрать? Платье в рубчик, в технике кроше, с ажурной вязкой или, например, трикотажное с плиссированным подолом. Каждое из них можно стилизовать пиджаком свободного кроя.

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