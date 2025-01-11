Враги стиля: 7 модных ошибок, которые совершают невысокие девушки зимой

Зимой невысокие женщины (до 160 см) часто сталкиваются с проблемой, что одежда "ворует" несколько сантиметров роста и "прибавляет" лишние килограммы. Почему так происходит? Те слепо следуют трендам или копируют способы стилизации для высоких. При этом не учитывают особенности собственной фигуры (пропорции и тип телосложения) и не знают свой цветотип. Итак, заставьте стиль работать на вас, а не против вас!

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Рассмотрим в материале OBOZ.UA распространенные модные ошибки невысоких женщин в холодный сезон. Зная их, вы научитесь создавать сбалансированные образы.

1. Верхняя одежда длины макси

Длинные дубленки, пуховики и меховые шубы гармонично вписываются в луки девушек высокого и среднего роста. Чего нельзя сказать о невысоких. Их эти изделия визуально делают еще ниже: существенно искажают пропорции фигуры (кажется, что тело длинное и громоздкое, а ноги – крошечные). Если и выбрали макси, то скорректируйте нежелательный эффект с помощью обуви с острым носком и на высоком каблуке (конечно, если на улице не скользко!). А вот в любую погоду оптимальной будет длина миди.

2. Слишком много oversize

Если хотите зимой носить вещи oversize кроя, то не забывайте комбинировать их с одеждой, что подчеркивает изящные лодыжки или запястья (с необъемными рукавами), талию (с ремнем или поясом) или длинную шею (с V-вырезом). Это важно, ведь контрастные формы помогают сбалансировать образ. В противном случае вы рискуете "добавить" несколько килограммов и существенно "укоротить" рост.

3. Слишком контрастные цвета

Старайтесь составлять монохромные аутфиты (молочные, черные, шоколадные и т.п.) или из разных темных оттенков (например, темно-синий с изумрудным). Так удастся визуально вытянуть силуэт и соответственно казаться выше, чем есть на самом деле. Почему не стоит пренебрегать этим правилом? Слишком контрастные верх и низ неизбежно "укоротят" рост.

4. Горизонтальные стежки

Отдавайте предпочтение гладким изделиям, которые, в отличие от стеганых, "вытягивают" силуэт и "не добавляют" лишние килограммы. Это могут быть дубленки или утепленные пальто длины миди. Допустимы и дафлкоты с коротким ворсом. Стеганую куртку можете брать только в одном случае: если она не слишком объемного кроя, а линии стежков направлены вертикально (найти такую в магазинах крайне сложно).

5. Глянцевая ткань

Почему глянцевый материал (лакированная кожа, шелк и т.д.) – неочевидный, но все же враг стиля? На солнце он блестит, из-за чего немного "расширяет" силуэт фигуры. Это касается любого предмета гардероба (юбки, штаны, рубашки, куртки). Чтобы избежать нежелательного эффекта, носите одежду из матовых тканей, которые, наоборот, визуально делают обладательницу стройнее.

6. Слишком широкие/короткие брюки

Здесь речь идет о трендовых штанах палаццо, кюлотах, джинсах "подковах", wide leg и подобных моделях. Все они прекрасно подходят высоким женщинам, а вот низким (особенно в зимних аутфитах) "укорачивают" ноги. Советуем заменить их на изделия с завышенной талией и длиной до лодыжек (прямые, клеш, джинсы mom и т.д.).

7. Массивная обувь

Забудьте об уггах, массивных кроссовках и о так называемых snow boots (снежных ботинках). Они портят пропорции между телом и стопами. Не делайте из себя посмешище. Вместо этого отдавайте предпочтение изящным моделям с минималистичным дизайном. Это могут быть высокие сапоги до колен и с острым носком, челси на невысокой подошве или ботинки с круглым носком и с нешироким голенищем.

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