Забудьте о ботоксе: в сети показали домашний способ для гладкой кожи лица

Возрастные изменения кожи – естественный процесс, однако правильный уход может замедлить старение. Статические морщины образуются в результате потери коллагена и эластина. С возрастом также уменьшается количество жира в глубоких слоях кожи – это приводит к повышенной сухости и появлению заломов и неровностей.

Чтобы заботиться о коже, не обязательно прибегать к процедурам вроде ботокса. В сети показали домашний способ для гладкой кожи лица

Кожа выполняет ряд жизненно важных функций, служа защитным барьером от токсичных веществ. Чем раньше вы начнете заботиться о коже – тем больше шансов будет для отсрочки появления морщин. Подтяжка лица – самый радикальный метод. Однако разгладить выраженные морщинки на лбу и переносице, избавиться от носогубных складок и добавить коже упругости можно и без пластической хирургии.

Пригодятся натуральные и доступные компоненты. К примеру, куриное яйцо. Метод, активно набирающий популярность в соцсетях, довольно прост. Нужно просто отделить желтки от белков, взбить белки до образования легкой пены и нанести ее на лицо с помощью кондитерской кисточки. Эксперты рекомендуют оставить яичные белки на 15 минут, прежде чем смыть их теплой водой.

Яичный белок – это природный компонент, помогающий восстановить эластичность, гладкость и упругость кожи. Дерматологи говорят, что белок обладает антисептическими свойствами и помогает защитить кожу от бактерий и грибков. Те, кто уже испытал лайфхак, говорят, что эффект лифтинга остается и после мытья.

Кстати, раннее появление морщин вызывает вредное влияние солнца. Ультрафиолетовые лучи повреждают соединительную ткань, при этом разрушаются волокна эластина и коллагена. Как следствие получаем провисание кожи и преждевременное старение.

Солнцезащитный крем защищает от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей и имеет решающее значение для сохранения молодости. Как сочетать макияж с солнцезащитным кремом и какой уровень SPF является оптимальным – читайте в материале.

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