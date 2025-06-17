Забудьте о бобе: 7 стрижек, которые сделают вас звездой лета

Классический боб давно считается беспроигрышной стрижкой, которую выбирают за ее универсальность и стильность. Однако даже самые любимые образы порой нуждаются в обновлении. Если вам хочется перемен, но вы не готовы полностью отказаться от удобства и привлекательности боба, есть немало достойных альтернатив.

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Эти стильные варианты не уступают в выразительности и добавляют прическе новых акцентов. Они отлично подходят для летнего сезона - легкие, оригинальные и не требуют сложного ухода.

Пикси

Стрижка пикси - это смелая и элегантная альтернатива бобу. Благодаря мягким слоям и тонким краям она выглядит изящно и красиво обрамляет лицо. Такой образ легко адаптировать под разные стили - от минимализма до рок-шика.

Шэгги

Шэгги выглядит небрежно, но продуманно, благодаря чему создается естественный объем. Его основа - рваные слои, челка и стрижка, подчеркивающая черты лица. Современные варианты шэгги не перегружены деталями, поэтому их легко укладывать каждый день.

Рэйчел

Прическа, ставшая легендой благодаря сериалу "Друзья", снова на пике моды. Ее секрет - в сочетании слоев и длины до плеч, что делает волосы объемными и живыми. Она подходит к большинству форм лица и не требует кардинальных изменений.

Челка

Легкая челка может полностью освежить даже привычную стрижку. Если сочетать ее с длинными волосами, она создаст мягкий акцент и добавит объема. Такая деталь отлично впишется в любой образ - романтический или деловой.

Слои Фары Фоссетт

Длинные волосы легко превратить в нечто особенное благодаря стилю Фары Фоссетт. Его отличают крупные, плавные слои, движущиеся при каждом шаге. Такая прическа мгновенно создает эффект присутствия и привлекает внимание.

Кудрявая пикси

Этот вариант - идеальный выбор для обладательниц натуральных кудрей. Сочетание коротких боков и текстурированного верха придает образу энергии и стиля. К тому же стрижка не требует сложной укладки, что особенно ценно летом.

Кривой срез

Эта стрижка отличается слоями в форме буквы "С", которые создают эффект водопада. Благодаря этому она выглядит нежно и одновременно выразительно. Дополнительно можно совместить ее с длинной челкой-шторкой - это подчеркнет глубину слоев и добавит контраста.

OBOZ.UA предлагает узнать, какую трендовую летнюю стрижку предлагают стилисты для женщин с любым типом волос.

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