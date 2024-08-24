За 7800 грн: Елена Зеленская в День Независимости нарядилась в вышиванку от украинского бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем-президентом Владимиром Зеленским посетили Софийский собор, где помолились за воинов ВСУ и победу над Россией. В День Независимости избранница народного лидера традиционно нарядилась в вышиванку от украинского бренда.

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В этом году выбор первой леди пал на рубашку "Анета" из коллекции "Жолудь" от Gunia Project. Как говорится на странице бренда, цена такой модели составляет 7800 грн.

"Совместная молитва за наше государство, которую провозгласили представители церквей и религиозных организаций. Сегодня мы молимся за наше государство и воинов, которые его защищают, за украинскую победу", – написали президентские супруги в своих соцсетях.

Владимир Зеленьский вошел в храм в рубашке цвета хаки с черной вышивкой, а его жена выбрала светлый оттенок, символизирующий веру в лучшее будущее.

Дизайн ее рубашки вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышивки Приднепровья 18 века и Сумщины 19 века.

Первая леди дополнила образ широким поясом с традиционной вышивкой и прямыми черными брюками. Ее наряд выглядел одновременно сдержанным и праздничным.

Супруги также почтили память павших воинов и возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину Михайловского Златоверхого монастыря.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне Елена Зеленская приняла участие в церемонии награждения "Национальная легенда Украины" в деловом образе со стильной вышиванкой.

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