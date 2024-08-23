В стильной вышиванке и деловом костюме: Елена Зеленская поразила патриотическим образом

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в церемонии награждения наградой Президента "Национальная легенда Украины", чтобы отблагодарить американского мецената Говарда Баффета за поддержку нашего государства. Она выступила с торжественной речью, отметив, что бизнесмен четко осознает, что война происходит здесь и сейчас.

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Для посещения официального мероприятия супруга президента избрала деловой образ. Она оделась в темный брючный костюм, который удачно соединила со стильной вышиванкой. Фотографиями первая леди поделилась в своем Instagram.

Поскольку акцентным элементом аутфита Елены Зеленской стала вышитая рубашка, она выбрала более утонченные аксессуары. Макияж представительницы Украины был исполнен в пастельно-коричневых тонах.

Прическа первой леди придала ее внешнему виду особую изысканность. Она предпочла распущенные волосы с волнистыми прядями и классический боковой пробор.

В публикации Елена Зеленская рассказала, что Говард Баффет впервые попал в Украину еще в феврале 1991 года. А весной 2022-го посетил страну как меценат и волонтер, чтобы помочь "выдержать и выжить".

"С тех пор господин Баффет находит малейший повод, чтобы вернуться к нам. Бывший исполняющий обязанности шерифа в округе Мейкон штата Иллинойс, патриот своей страны помогает украинским фермерам – он и сам фермер и собственными глазами увидел, как украинские аграрии пытаются возделывать не до конца разминированные поля, под обстрелами выходят в поле собирать урожай. Говард Баффет помогает в реабилитации украинским воинам, ведь видит их героизм не на экране, а сам ездит к ним и знает многих лично" – отметила первая леди.

Она добавила, что американец не только увидел своими глазами Бучу, но и построил в городе уникальное предприятие – первую в государстве фабрику-кухню.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская показала изысканный образ с пиджаком от украинского бренда.

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