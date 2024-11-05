Яркие кроссовки неожиданно стали самой модной спортивной обувью сезона: какой цвет в тренде

В этом сезоне спортивная обувь темных, спокойных оттенков уходит на второй план. Эксперты советуют выбрать трендовые, яркие кроссовки, которые будут однозначно выделяться и стильно выглядеть.

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На сайте Vogue рассказали, что кроссовки в желтом цвете станут модным хитом сезона. Неудивительно, что этот тренд понравился многим, ведь желтый легко сочетается с любым другим цветом. А бонусом является то, что эффектная спортивная обувь сделает стильной даже самый простой аутфит и будет привлекать внимание.

В Милане на Неделе моды ценители эффектных образов были замечены в ярких кроссовках. В Париже этот тренд также стал невероятно популярен среди модниц.

Бренд кроссовок – Puma, Adidas или любой другой – не имеет значения, ведь фишка именно в цвете. Сочетать одежду с трендовой обувью очень легко. Под кроссовки подойдет почти все – длинные или короткие юбки, брюки или обычные джинсы. Желтый элемент гардероба – идеальный вариант, чтобы добавить изюминку и яркие краски к серым, пасмурным, зимним образам.

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