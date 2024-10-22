Единственная обувь, которую стоит приобрести на зиму: названы самые модные сапоги сезона, которые подойдут ко всем образам. Фото

С каждым днем становится все прохладнее, поэтому самое время выбирать зимнюю обувь. Сапоги – самый популярный вариант утеплиться, но на какой фасон следует обратить внимание, чтобы они были не только удобные, но и стильные?

Видео дня

Эксперты Marie Сlaire поделились, что самой актуальной моделью этой зимы будут длинные сапоги до колена. Они, кстати, остаются в тренде уже не первый сезон и могут заменить все остальные модели.

Эта обувь пользуется популярностью каждый год, ведь имеет множество фасонов, благодаря чему можно выбрать модель по вкусу. Низкая подошва или на каблуке, сапоги, прилегающие к ножке или широкие сверху, с острым или квадратным носком – все они в тренде. Ведь изюминка именно в длине модели.

Удобство и практичность делают эту обувь универсальной, и бонус – ее можно стилизовать по-разному. Независимо от того, наденете ли вы трикотажное платье, жакет для офиса или легинсы – сапоги подходят к любому образу. Вот несколько вариантов стилизации обуви до колена.

Платья

Высокие сапоги в сочетании с платьями создают шикарный аутфит. Эта композиция подходит и для дневной прогулки, и для вечернего образа. Для повседневного лука выбирайте платья в стиле бохо и обувь на плоской подошве для удобства. А для особых мероприятий отлично подойдет мини-платье. Образ украсят красивые аксессуары и сапоги на каблуке.

С юбками

Вариантов, как стилизовать обувь с этим элементом гардероба, есть множество. Можно выбрать атласную юбку или макси с разрезом. Также будет хорошо выглядеть и кожаное мини.

Сапоги с широкими брюками

Образ с расширенными к низу штанами выглядит довольно сдержанно, но в то же время элегантно. Широкие джинсы остаются актуальными и в сочетании с сапогами по колено создают красивый силуэт. Сверху можно надеть топ в обтяжку, который добавит баланс образу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как стильно носить туфли на каблуках с носками, чтобы это выглядело стильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!