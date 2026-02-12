Японский метод мытья волос стал мировым хитом: в чем его особенность

Когда речь идет о красоте и уходе за внешностью, японцы всегда на шаг впереди всего мира. Их подход к волосам – это не просто гигиена, а настоящий целостный ритуал, в основе которого забота о здоровье кожи головы.

Видео дня

И это окупается видимыми результатами – пряди становятся блестящими и полными сил. Именно поэтому японский уход за волосами стал настоящим хитом во всем мире. Издание Times of India выложило пошаговую инструкцию к этому методу.

Шаг 1: Масло перед мытьем

Согласно японскому ритуалу, за 10 минут до мытья на волосы и кожу головы наносят натуральное растительное масло. Идеальным выбором называют масло камелии – оно довольно легкое и при этом хорошо питает. Этот шаг помогает растворить загрязнения и защитить кожу от пересушивания во время мытья. Добавьте к этому этапу короткий массаж – он поможет стимулировать рост волос.

Шаг 2: Мягкое очищение

Главная задача этого этапа – убрать лишний жир и пыль, не повредив естественный защитный барьер кожи. Для этого японцы советуют выбирать безсульфатные шампуни и использовать лишь слегка теплую, а не горячую воду. Важно не спешить и тщательно массировать кожу головы, чтобы усилить приток крови к волосяным фолликулам.

Шаг 3: Массаж

Получить результаты, как от салонного ухода, поможет специальный массажер. Или же воспользуйтесь пальцами. Круговыми движениями пройдитесь по бокам, макушке и затылку. Такая процедура не только стимулирует кровообращение, но и прекрасно снимает напряжение.

Шаг 4: Увлажнение и восстановление

Кондиционер – это важный этап защиты и питания. Качественный продукт способен закрыть чешуйки волос, что делает их гладкими, а заодно и более устойчивыми к внешним стрессам. Нанесите кондиционер на пряди и выдержите 5 минут, после чего смойте теплой водой, чтобы в результате получить прочность и блеск.

Шаг 5: Невесомая сыворотка

Вместо тяжелых средств для стайлинга в Японии отдают предпочтение несмываемым сывороткам или одной-двум каплям легкого масла для завершения ухода. Это помогает укротить непослушные волоски, облегчает расчесывание и добавляет того самого здорового сияния.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как идеально выпрямить волосы без использования утюжка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.