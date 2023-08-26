Первая леди подала закуски, а президент сам взял себе еду и присоединился: стилистка Зеленской рассказала об ужине-знакомстве

Стилистка первой леди Украины Наталья Каменская рассказала о неформальной встрече в доме президента Владимира Зеленского. Два года назад основательницу бренда Gunia Project пригласили на ужин, чтобы поближе познакомиться, и она осталась поражена простотой и открытостью супругов.

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На тот момент Наталья Каменская только что прошла собеседование на должность стилистки первой леди, поэтому Елена Зеленская решила поближе познакомиться с модной эксперткой. Об ужине в компании президента и его супруги она рассказала в интервью Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Помню нашу первую неформальную встречу. После того как я прошла собеседования и презентации, когда стало ясно, что мы будем сотрудничать, Елена Владимировна пригласила меня на ужин, чтобы познакомиться поближе. Я отправилась в резиденцию с мыслями, что меня сейчас будут встречать дворецкие", – вспомнила стилистка.

По ее словам, дверь открыла хозяйка дома в повседневном образе, которые, к слову, она до сих пор выбирает самостоятельно. Наталья Каменская рассказала, что Елена Зеленская любит носить оверсайз и удобную одежду в свободное от работы время.

"Она была в худи, кедах и джинсах. Провела экскурсию по дому, показала домашних любимцев – две собаки, попугай, морская свинка. Первая леди сама принесла мне закуски и пригласила к ужину. Где-то в 21:30 домой пришел президент, сам пошел на кухню, взял свою еду из холодильника и подсел к нам. Было так приятно, что человек, который до позднего вечера работал, совершенно просто и открыто присоединился к нам за ужином", – рассказала собеседница издания.

Она поделилась, что сразу отметила человечность супругов, которая ей очень импонирует. С тех пор сотрудничество между ними продолжилось. Война внесла коррективы в гардероб Елены Зеленской. К примеру, жена украинского лидера почти не пополняет гардероб новыми вещами, а пользуется тем, что уже там есть.

Исключениями становятся только образы во время важных командировок и на приглашения посетить торжественные мероприятия за границей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в День независимости Украины первая леди выбрала эксклюзивную вышиванку бренда Gunia Project. Такой в продаже еще нет.

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