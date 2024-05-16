Взгляд станет в 10 раз ярче: действенный лайфхак для макияжа глаз

Техника сut сrease – особый тренд в макияже. Основной упор делается на складке на веках с использованием темных оттенков теней различных текстур для создания эффекта легкой дымки.

Несмотря на то, что в этом году эту технику почти затмили тренды 90-х, визажисты говорят, что сut сrease можно считать вневременным стилем макияжа, который будет уместен и на вечеринке и для ежедневного мейкапа. Правильное нанесение теней сделает глаза больше, а взгляд – более выразительным.

Что такое техника сut сrease

На самом деле техника сut сrease существует еще со времен немого кино. Тогда такой способ нанесения теней использовался, чтобы привлечь внимание к глазам актрис в черно-белых фильмах. Стиль был более мягким, чем современная версия, но имел ту же предпосылку.

Кэролайн Форрест, визажистка из THG Studios, объяснила, что суть макияжа заключается в создании резкого контраста между веком и областью под бровью.

"Одно из лучших преимуществ этого образа состоит в том, что вы можете адаптировать его в соответствии с формой глаз и изменять цвета по своему вкусу. Единственное правило заключается в том, что цвет складки должен быть темнее цвета век", – пояснила Форрест.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Нанесите праймер или консилер на все веки. Техника сut сrease не работает, если оттенки теней будут сливаться без резкого перехода.

Шаг 2

Далее создайте четкость в складке. Проведите пушистой щеточкой прямо под бровной костью, где кисточка естественно вписывается в контуры. Вы сможете ощутить щеточкой щель между бровью и глазом – это именно то место, куда нужно нанести самые темные тени.

Шаг 3

Нанесите тени более светлого цвета на все веко. Кремовые тени для век или даже консилер очень хорошо подходят для этого шага, поскольку этими средствами действительно можно выделить контур. Нанесите светлый тон на все веко с помощью плоской кисточки, создавая сплошную линию под тем местом, где вы растушиваете более темный цвет.

Шаг 4

Если вы пользуетесь кремовым продуктом, визажисты рекомендуют нанести сверху пудровые тени для век или фиксирующее средство.

Шаг 5

Завершить макияж следует нанесением черной подводки и туши.

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