Выбросьте их: 5 антитрендовых вещей, которые раньше были признаком богатства

Есть изысканные изделия, которые не так давно были желанными и мгновенно исчезали с полок магазинов, а сегодня не имеют никакой ценности. Что произошло? На рынке появились стильные и бюджетные альтернативы. Речь идет о масс-маркете Zara, H&M, Mango и подобных. Они изменили представление о том, как должна выглядеть трендовая одежда – и завоевали расположение модниц во всем мире.

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Итак, узнайте в материале OBOZ.UA, от какой одежды стоит отказаться раз и навсегда. Конечно, если не хотите своей гонкой за "роскошью" вызвать смех у окружающих.

1. Шуба-гусеница

Эта вещь была любимой у легенд кино Марлен Дитрих и Мэрилин Монро, королевы Елизаветы II и других уважаемых персон. Как правило, шубу-гусеницу шили из натурального меха, из-за чего страдали миллионы животных во всем мире.

Сейчас ношение этого изделия считается моветоном. Индустрия моды выступает за экологичность и защиту зверей, и начала предлагать женщинам изделия из искусственного меха. Итак, советуем обратить внимание на яркие и в классической палитре шубы Teddy, с длинным ворсом, с анималистическим принтом или букле.

2. Логомания

Не так давно вещи с огромными логотипами пользовались спросом. Считалось, что они – "громкий" способ заявить о своих финансовых возможностях. Мол "смотрите, у меня кожаная куртка от Louis Vuitton". Еще хуже – ситуация, когда человек хвастается изделием-подделкой... Теперь в моде лаконичные дизайны в стиле "тихая роскошь" или Old Money: чем меньше принтов (а тем более пестрых!) и декора, тем лучше.

3. Приталенный пиджак

Даже если вы составите, казалось бы, удачный аутфит, приталенный пиджак или блейзер будет его портить. Забудьте об этих кроях, и замените их на более актуальные – прямые или oversize. Они не только стильно выглядят, но и грамотно балансируют силуэт. С ними вы будете в выигрыше!

4. Дубленка

Дубленка попала в этот список по двум причинам. Первая – можно легко прогадать, и приобрести устаревшую модель. Вторая – непрактичность. В ней осенью и весной жарко, а зимой – холодно. Итак, для непродолжительных фотосессий или небольшой пробежки от авто к помещению ее можно носить. А вот для прогулок на улице делайте ставку на теплые пуховики, шубы с длинным синтетическим ворсом или дафлокты, в которых даже при лютом морозе вам будет комфортно.

5. Меховая шапка

Во времена СССР в массивных шапках из натурального меха (так называемые шапки-формовки) ходили исключительно состоятельные люди. Сегодня этот тренд постепенно возвращается в моду, но среди звезд, которые любят эпатировать публику своими проделками. Если же хотите действительно выглядеть стильно, носите зимой бини, капоры или небольшие панамы из экомеха.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти осенне-зимних сочетаниях в одежде, которые уже давно неактуальны.

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